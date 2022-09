Kantar: Volby by nyní vyhrálo ANO, druhá by byla ODS

Praha - Volby do Sněmovny by podle modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu srpna a září vyhrálo ANO s 30,5 procenta hlasů. Oproti květnu si hnutí mírně polepšilo. Druhá by skončila ODS, která by od voličů dostala 19,5 procenta hlasů. Oproti květnu je to propad o tři procentní body. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory Parlamentu by překročilo pět stran a hnutí - kromě ANO a ODS ještě SPD, Piráti a STAN. Výsledky volebního modelu dnes zveřejnila ČT v pořadu Otázky Václava Moravce.

SPD by nyní od voličů získala 11 procent hlasů, Piráty by volilo 8,5 procenta lidí a STAN by dostalo 6,5 procenta hlasů. Pod pětiprocentní hranicí se v průzkumu umístila TOP O9 s 4,5 procenta hlasů, následovalo KDU-ČSL se čtyřmi procenty a KSČM s 3,5 procenta. Přísaha a sociální demokraté by dostali shodně tři procenta hlasů.

Pokud by do Sněmovny kandidovaly stejné koalice jako při minulých volbách, skončila by vládní koalice Spolu druhá za hnutím ANO. ANO by dostalo 32 procent hlasů, vládní strany 29 procent. Obě uskupení by si oproti minulým volbám polepšila. SPD by podle průzkumu dostala 11 procent hlasů, koalice Piráti a STAN by ztratila 5,5 procentního bodu a získala deset procent voličů.

"Odchody od ODS jsou velmi roztříštěné a dá se říct, že směřují napříč celým spektrem - tedy k dalším vládním stranám, ale i třeba k SPD nebo menším neparlamentním subjektům, jako jsou například Svobodní," uvedla v ČT analytička Kantaru Nikola Kopáčová. Důvodem je podle ní nespokojenost s počínáním vlády.

Agentura provedla průzkum od 15. srpna do 2. září. Do stranického modelu z reprezentativního vzorku 1200 respondentů vstoupilo 937 respondentů, kteří nevylučují účast ve volbách a chtějí se voleb účastnit. Do koaličního modelu vstoupilo 893 respondentů. Statistická chyba je v rozmezí 1,1 až 3,7 procentního bodu.