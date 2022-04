Kantar CZ: Volby by vyhrála koalice Spolu, hnutí ANO ale posiluje

Praha - Sněmovní volby by podle březnového volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrála koalice Spolu. Uskupení tvořené ODS, lidovci a TOP 09 by dalo hlas 31,5 procenta voličů. Druhé by skončilo s 29 procenty hlasů hnutí ANO a na třetím místě by skončila koalice Pirátů a STAN s 15,5 procenta hlasů. Kdyby do voleb nešly koalice, ale jednotlivé strany, vyhrálo by ANO bývalého premiéra Andreje Babiše před ODS současného předsedy vlády Petra Fialy. Obě strany přitom oproti předchozímu průzkumu posílily. Výsledky volebního modelu dnes zveřejnila Česká televize.

V modelu s dvěma koalicemi tak, jako tomu bylo u loňských říjnových voleb, si uskupení Spolu oproti průzkumu před měsícem o jeden procentní bod pohoršilo. Naopak ANO 1,5 procentního bodu získalo. Lépe je na tom také koalice Pirátů a STAN, která si polepšila o procentní bod. Čtvrtá SPD by si ve srovnání s únorem pohoršila o 2,5 procentního bodu na 9,5 procenta. Další strany by se do Sněmovny pravděpodobně nedostaly. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí plus minus 1,2 bodu u stran s nízkým ziskem až plus minus 3,6 procentního bodu u stran s vysokým ziskem.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, získalo by ANO 27,5 procenta hlasů a ODS 22,5 procenta. Oproti minulému modelu si ANO připsalo 2,5 procentního bodu a ODS 1,5 procentního bodu. S odstupem následuje podle modelu hnutí STAN s deseti procenty a SPD s 9,5 procenta, což v obou případech představuje ztrátu oproti únoru. Beze změny by byli Piráti, kteří by dosáhli 7,5 procenta. Pohoršila by si TOP 09, která má v modelu tentokrát pět procent. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny by v březnu z nynějších sněmovních stran zůstala KDU-ČSL.

Z mimosněmovních stran se v průzkumu nejlépe umístila Přísaha, která by měla 3,5 procenta. Sociální demokracie by získala 2,5 procenta, stejně tak komunisté. Trikolora by byla na dvou procentech.

Podle autorů průzkumu se volební preference oproti minulému průzkumu změnily spíše kosmeticky, zmiňují ale pokračující mírný nárůst preferencí ODS. "ODS si nové hlasy bere téměř výhradně od svých vládních partnerů, nejvíce od Starostů," řekl ČT Pavel Ranocha z Kantaru. Respondenti často uváděli mezi důvody premiéra Fialu, který je podle Ranochy v posledních měsících hodnocen velmi pozitivně a přináší ODS nové hlasy. Někteří lidé odcházející od STAN zmiňují (krom Petra Fialy) také některé kauzy čelných představitelů tohoto hnutí, dodal.

Srovnání výsledků volebních modelů Kantar CZ s výsledkem loňských říjnových voleb do Poslanecké sněmovny (v procentech):

Politický subjekt Volební model - březen Volební model - únor Volby - říjen 2021 Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 31,5 32,5 27,8 ANO 29,0 27,5 27,1 PirSTAN 15,5 14,5 15,6 SPD 9,5 12,0 9,6 Přísaha 4,0 3,5 4,7 ČSSD 3,0 3,0 4,7 Trikolóra, Svobodní, Soukromníci 2,5 3,0 2,8 KSČM 2,5 2,0 3,6

Zdroj: Kantar CZ, ČSÚ