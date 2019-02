Praha - Sněmovní volby v lednu by podle agentury Kantar CZ vyhrálo ANO před Piráty a občanskými demokraty, tyto dvě strany mírně ztratily. Poslance by podle volebního modelu, který dnes zveřejnila Česká televize, mělo i šest dalších sněmovních stran a hnutí. ČSSD, Starostové a lidovci by jen těsně dosáhli na potřebnou pěti procentní hranici.

ANO by podobně jako v předchozím listopadovém průzkumu Kantar CZ získalo 32 procent hlasů. Piráti by dostali 16,5 procenta, ODS 13,5 procenta. Obě strany by v porovnání s listopadovým výsledkem ztratily 2,5 procentního bodu. Odliv se podle analytika agentury Pavla Ranochy týkal hlavně mladých voličů do 30 let a těžily z toho hlavně čtvrtá SPD (sedm procent) a šestá TOP 09 (5,5 procenta), které si polepšily o půldruhého procentního bodu

"Zejména TOP 09 je schopna sbírat tyhlety mladé voliče jak od ODS, tak od Pirátské strany, a díky tomu se dokázala vytáhnout zpátky na tu pětiprocentní hranici," uvedl Ranocha.

Pátí by v lednu skončili komunisté se 6,5 procenta hlasů. Shodně po pěti procentech hlasů by podle agentury získaly STAN, ČSSD a KDU-ČSL. Lidovci, kteří si polepšili podobně jako komunisté o půl procentního bodu, by podle listopadového průzkumu skončili mimo Sněmovnu stejně jako TOP 09.

Statistická chyba podle agentury činila u aktuálního šetření 1,4 až 3,1 procentního bodu. Průzkum Kantar CZ se uskutečnil od 12. ledna do 1. února. Do volebního modelu započítal hlasy 886 respondentů ochotných se voleb zúčastnit.

Kantar CZ také zjišťoval, jak by hlasovali živnostníci a podnikatelé, o jejichž přízeň nyní vláda usiluje mimo jiné zvýšením limitu výdajových paušálů na dvojnásobek. U této profesní skupiny by ale podle Ranochy nejvíce bodovali Piráti a ODS, shodně by získali kolem 25 procent hlasů. ANO by skončilo třetí s 15 procenty, ostatní strany by získaly méně než deset procent hlasů.

Volební modely Kantar CZ ve srovnání s výsledkem loňských říjnových voleb (v pct.):

strana/hnutí leden 2019 listopad 2018 říjen 2018 volby říjen 2017 ANO 32 32,5 27 29,64 Piráti 16,5 19 16 10,79 ODS 13,5 16 14 11,32 SPD 7 5,5 7,5 10,64 KSČM 6,5 6 6,5 7,76 TOP 09 5,5 4 5 5,31 STAN 5 5,5 7 5,18 ČSSD 5 5 5,5 7,27 KDU-ČSL 5 4,5 6 5,8

Zdroj: Kantar CZ pro ČT