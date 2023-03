Kanonýr Pastrňák vede po 1. kole anketu Zlatá hokejka před Nečasem

Praha - První kolo hlasování v anketě Zlatá hokejka suverénně vyhrál pětinásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu před dalšími útočníky z NHL Martinem Nečasem z Caroliny a klubovým spoluhráčem Davidem Krejčím. Pastrňák obdržel od hlasujících maximální možný počet 680 bodů, Nečas jich získal 572 a Krejčí 454. Loňský vítěz Ondřej Palát, který v létě z Tampy Bay posílil ofenzivu New Jersey a byl v sezoně mimo hru po operaci třísel, je s 11 body na 25. místě.

Do nejlepší desítky se prosadil jediný hráč působící v Evropě. Čtvrtý je Roman Červenka z celku Rapperswil-Jona, který obhájil vítězství v produktivitě švýcarské ligy.

Následují další útočník Tomáš Hertl ze San Jose, brankář Vítek Vaněček z New Jersey, bek Filip Hronek, který si nominaci zasloužil výkony v Detroitu a na start v novém působišti Vancouveru ještě po zranění čeká, útočníci Pavel Zacha z Bostonu a Filip Chytil z New York Rangers a gólman Karel Vejmelka z Arizony.

Šestadvacetiletý Pastrňák, jehož rekordní pětileté kralování přerušil až loni Palát, je aktuálně s 46 brankami z 66 utkání druhým nejlepším střelcem NHL. K druhému zisku Maurice Richard Trophy, kterou obdržel v roce 2020, má ale daleko. Suverén Connor McDavid z Edmontonu před ním má náskok deset gólů. V produktivitě zámořské ligy je rodák z Havířova s 89 body čtvrtý.

V dresu suverénního lídra NHL útočí na svá maxima ze sezony 2019/20, kdy v 70 zápasech zaznamenal 95 bodů za 48 gólů a 47 přihrávek. Má nakročeno k tomu, aby jako druhý Čech v historii nejlepší ligy světa překonal hranici 100 bodů v sezoně po Jaromíru Jágrovi, jemuž se to podařilo pětkrát. Také útočí na hranici 50 branek, kterou pokořili jen Jágr (třikrát) a Milan Hejduk.

O dva roky mladší Nečas už teď prožívá nejlepší sezonu v kariéře. S 61 body za 25 gólů a 36 asistencí z 66 utkání je neproduktivnějším hráčem Caroliny a celkově mu patří 50. místo.

Šestatřicetiletý Krejčí se po roce stráveném v extraligové Olomouci a zisku bronzu na loňském mistrovství světa, kde obnovil spolupráci s Pastrňákem, vrátil do svého jediného působiště v NHL Bostonu. Na současných úspěších Bruins se dosud podílel 52 body za 13 gólů a 39 přihrávek z 61 duelů.

Palát v letech 2020 i 2021 po triumfech ve Stanleyově poháru s Tampou Bay Pastrňáka v anketě o nejlepšího českého hokejistu sezony nepředstihl, ale loni uspěl po dalším dalším velkém příspěvku k finálové účasti Lightning. Po přestupu do New Jersey byl od konce října přes dva měsíce mimo hru. V 35 zápasech stihl 19 bodů (8+11).

V úvodním kole tradiční ankety vyhlašované od roku 1969 hlasovalo 68 trenérů, zástupců Českého hokeje a novinářů, přičemž alespoň jeden hlas obdrželo celkem 50 hokejistů. Všichni hlasující zařadili na první příčku Pastrňáka.

Uzávěrka druhého kola hlasování bude 30. května po mistrovství světa ve Finsku. Poslední, třetí kolo za účasti desítky nejlepších se uskuteční po skončení vyřazovacích bitev o Stanley Cup v NHL. Pokud by Pastrňák potvrdil své dosavadní postavení, šestým triumfem by se odpoutal od Dominika Haška. Před sebou už by pak měl s 12 prvenstvími jen legendárního Jaromíra Jágra, který letos v 1. kole ankety dostal v 51 letech při působení v Kladně dva body.

První kolo ankety Zlatá hokejka 2023 (55. ročník): 1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 680 bodů, 2. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 572, 3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 454, 4. Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.) 328, 5. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 281, 6. Vítek Vaněček (New Jersey Devils/NHL) 274, 7. Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL; Vancouver Canucks/NHL) 207, 8. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 177, 9. Filip Chytil (New York Rangers/NHL) 162, 10. Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL) 138.