Kanonýr Leverkusenu Schick si v Mohuči poranil lýtko

Mohuč (Německo) - Český fotbalový útočník Patrik Schick z Leverkusenu nedohrál páteční zápas německé ligy v Mohuči kvůli zranění lýtka. Přesná povaha zranění a délka případné absence ještě není známa.

Šestadvacetiletý Schick v předehrávce 23. kola vstřelil svůj dvacátý gól v bundesligové sezoně, krátce po přestávce ale musel střídat. Už zhruba po půlminutě hry si bez cizího zavinění poranil levé lýtko a po ošetřování pro něj tři minuty po zahájení druhé půle zápas skončil. Třetí tým tabulky v Mohuči neudržel dvakrát vedení a prohrál 2:3.

"Ještě jsem s hráčem nemluvil, takže nemůžu k rozsahu (zranění) nic říct. Podrobí se nezbytným vyšetřením a pak sdělíme, jak na tom je," uvedl na pozápasové tiskové konferenci trenér Leverkusenu Gerardo Seoane.

Schick je klíčovým hráčem Bayeru v boji o postup do Ligy mistrů a české reprezentace, kterou v závěru března čeká play off o postup na mistrovství světa do Kataru.

Šestadvacetiletý reprezentant otevřel v 35. minutě skóre, tři minuty po zahájení druhé půle ale musel vinou svalových potíží předčasně střídat. Přestože Leverkusen ještě šest minut před koncem vedl 2:1, po trefách střídajících Jeana-Paula Boetiuse a Marcuse Ingvartsena utkání ztratil.

Bayeru skončila série čtyř ligových vítězství a je před víkendovým programem dál třetí s jedenáctibodovou ztrátou na vedoucí Bayern Mnichov. Mohuč si polepšila s 34 body na sedmé místo.

Šestadvacetiletý reprezentant Schick se prosadil po půlhodině hry, kdy převzal přihrávku Demirbayera a jeho střelu z 25 metrů tečoval do protipohybu gólmana Zentera obránce Niakhaté. Bývalý hráč Lipska, Říma či Sampdorie Janov se stal po Lewandowském z Bayernu Mnichov teprve druhým hráčem v pěti elitních evropských ligách, který dosáhl na metu dvaceti vstřelených branek.

V tabulce bundesligových střelců si upevnil druhé místo před Erlingem Haalandem z Dortmundu, který na něj ztrácí čtyři góy. Vedoucí Lewandowski má oproti Schickovi ještě o šest zásahů více.

Po přestávce ale Schick utržil po jednom ze soubojů zranění, a ačkoliv byl chvíli ošetřován za pomezní čárou, musel teprve tři minuty po zahájení druhé půle předčasně střídat.

Leverkusen po odstoupení svého nejlepšího střelce o vedení přišel a v 57. minutě vyrovnal z přímého kopu Martín. Domácí mohli poté duel zvrátit, ale Onisiwovu trefu rozhodčí po konzultaci s videem neuznali kvůli ofsajdu Niakhatého.

V 74. minutě se ujal vedení opět Leverkusen, poté co se prosadil Schickův náhradník Alario. Ale domácímu trenérovi Svenssonovi vyšlo střídání a jeho hráči skóre otočili. Nejprve se v 84. minutě trefil po dvou minutách na hřišti Boetius a v samotném závěru strhl vítězství na stranu Mohuče další nový muž na hřišti Ingvartsen. Mohuč porazila Leverkusen po osmi zápasech.

Německá fotbalová liga - 23. kolo:

Mohuč - Leverkusen 3:2 (57. Martín, 84. Boetius, 88. Ingvartsen - 35. Schick, 74. Alario).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 22 17 1 4 70:25 52 2. Dortmund 22 15 1 6 57:36 46 3. Leverkusen 23 12 5 6 60:39 41 4. Lipsko 22 10 4 8 43:27 34 5. Hoffenheim 22 10 4 8 43:34 34 6. Freiburg 22 9 7 6 34:25 34 7. Mohuč 23 10 4 9 34:26 34 8. Union Berlín 22 9 7 6 29:30 34 9. Kolín nad Rýnem 22 8 8 6 34:37 32 10. Eintracht Frankfurt 22 8 7 7 33:34 31 11. Bochum 22 8 4 10 24:32 28 12. Wolfsburg 22 8 3 11 23:33 27 13. Mönchengladbach 22 7 5 10 30:40 26 14. Hertha Berlín 22 6 5 11 24:45 23 15. Bielefeld 22 4 10 8 21:29 22 16. Augsburg 22 5 7 10 24:38 22 17. Stuttgart 22 4 6 12 26:42 18 18. Fürth 22 3 4 15 20:57 13