Kanoistky Satková a Fišerová jsou ve finále ME ve vodním slalomu

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Kanoistky Gabriela Satková a Tereza Fišerová pojedou po poledni finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Bronzová medailistka z loňského světového šampionátu Satková obsadila v semifinále třetí příčku, obhájkyně stříbra Fišerová postoupila ze sedmé pozice. Semifinále v Liptovském Mikuláši suverénně vyhrála Britka Mallory Franklinová.

Dvacetiletá Satková, která má evropský titul z Prahy 2020, předvedla povedenou jízdu a v cíli v průběžném pořadí ztrácela jen 47 setin sekundy na průběžně vedoucí Francouzku Marjorie Delassusovou. Toto pořadí vydrželo do chvíle, než přijela stříbrná olympijská medailistka Franklinová a nadělila všem ostatním více než čtyři sekundy. Satková byla se svým výkonem spokojená. "Ta jízda se mi celkově povedla. Byla pohlídaná, snažila jsem se nikam nespěchat. Prostě taková, jaká by semifinálová jízda měla být," uvedla.

Olympioničce Fišerové, která už na tomto ME absolvovala finále na kajaku, se semifinále tolik nevydařilo. Připsala si dvě trestné sekundy za dotek hned páté branky, netrefila ideální stopu při skoku na soutoku a pak se dotkla ještě poslední branky. Na nejrychlejší Franklinovou ztratila devět sekund, i tak bezpečně postoupila do finálové desítky. "Já bych řekla, že už od první branky se mi nejelo moc dobře. Ve spodní části jsem si říkala, že to bude hrana, tak jsem se do toho snažila trošičku přidat tempo, aby mi to stačilo," řekla závodnice, která se v cíli chytala za hlavu kvůli chybě na poslední brance. O finále ji ale nepřipravila.

Nyní bojují o finálovou účast kanoisté včetně stříbrného olympijského medailisty Lukáše Rohana, který postoupil z kvalifikace jako jediný z trojice českých reprezentantů.