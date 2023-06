Kanoistka Satková získala v Troji bronz, Prskavcovi útok na double nevyšel

Praha - Gabriela Satková obsadila třetí místo na Světovém poháru v Troji a postarala se o jedinou medaili pro domácí reprezentaci v závodech na kánoích. Nejlepším mužem v českých barvách byl na šesté příčce Václav Chaloupka. Zvítězili úřadující olympijští šampioni Benjamin Savšek ze Slovinska a Australanka Jessica Foxová, jež v Praze ovládla už páteční závod na kajaku.

Jiří Prskavec s útokem na obdobný double neuspěl. Den po triumfu na K1 byl dnes nejrychlejší v semifinále, ale rozhodující jízda mu nesedla a obsadil s velkou ztrátou deváté místo. Lukáš Rohan vinou neprojeté branky a padesátisekundové penalizace finálovou desítku uzavřel, stejný osud potkal v závodě žen Terezu Kneblovou.

Jednadvacetiletou Satkovou porazila vedle Foxové ještě Mónica Dóriaová Vilarrublaová z Andorry. Českou reprezentantku, jež v roce 2020 v Praze nečekaně ovládla mistrovství Evropy a o rok později byla třetí na světovém šampionátu v Bratislavě, od druhého místa dělilo 45 setin.

V SP zkompletovala medailovou sbírku po loňském zlatu z Pau a stříbru ze Seu d'Urgell. "Jsem spokojená. Byla jsem opravdu nervózní, nechtěla jsem zklamat všechny ty fanoušky, kteří přišli, a hlavně jsem nechtěla zklamat sama sebe a chtěla jsem předvést, co ve mně je. Tak jsem ráda, že se mi to podařilo. Samozřejmě nějaké chybičky tam byly, ale ty jsou vždycky, celkově ta jízda byla super," radovala se.

Loňská vítězka pražského závodu Tereza Fišerová tentokrát skončila kvůli třem dotykům branek dvanáctá v semifinále se ztrátou 56 setin na postup. "Mně se jelo vcelku dobře, bohužel přišly dvě chyby a tři doteky, což mě nakonec posunulo níž," litovala.

Olympijská vítězka a čtyřnásobná světová šampionka na C1 Foxová po týdnu navázala na triumf z Augsburgu. Osmadvacetiletá hvězda přitom měla z medailistek jako jediná na kontě dvousekundovou penalizaci za dotyk branky. Obě disciplíny opanovala v Praze už v roce 2019.

Mužská část reprezentace vyšla po pátečním zlatu Prskavce a stříbru Víta Přindiše medailově naprázdno. Ani jeden z kanoistů nepředvedl čistou jízdu. Předloňský mistr světa Chaloupka s jedním dotykem zaostal za stupni vítězů o více než dvě sekundy.

Prskavec nenavázal na skvělou semifinálovou jízdu a brzy přišel o naděje i na zopakování bronzu ze zahajovacího závodu SP v Augsburgu. Ztráta posledního muže na trati neustále narůstala, a když k ní v závěru přibyla i dvousekundová penalizace, dosáhlo manko výše přes 13 sekund.

"Já tyhle tratě umím zajet rychle, ale taky se mi spoustukrát stane, že to pokazím. Semifinálová jízda byla suprová, ale ještě se musím hodně naučit, nemůžu všechny jízdy jezdit perfektně. Já jsem s tou jízdou víceméně spokojený, do půlky to bylo dobré," komentoval svůj výkon slalomář, který na kánoi jezdí dva roky.

Stříbrný olympijský medailista Rohan přišel o všechny naděje v polovině trati, poté co se nevešel do branky číslo 12. Jeho jediný přemožitel z olympijského Tokia a exmistr světa Savšek ve finále konkurenci deklasoval. Stříbrného Slováka Mateje Beňuše porazil o 3,61 sekundy, třetí skončil i s dotykem branky Francouz Jules Bernardet.

Výsledky SP ve vodním slalomu v Praze

C1:

Muži: 1. Savšek (Slovin.) 97,65 (0 tr. sekund), 2. Beňuš (SR) -3,61 (0), 3. Bernardet (Fr.) -5,25 (2), ...6. Chaloupka -7,63 (2), 9. Prskavec -13,77 (2), 10. Rohan (všichni ČR) -55,42 (52).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Beňuš 110, 2. Savšek 100, 3. Tasiadis (Něm.) 86, 4. Prskavec 86, 5. Chaloupka 86, ...24. Rohan 36.

Ženy: 1. Foxová (Austr.) 109,13 (2), 2. Dóriaová Vilarrublaová (And.) -1,44 (0), 3. G. Satková -1,89 (0), ...10, Kneblová -55,25 (50), v semifinále 12. Fišerová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Foxová 120, 2. Hugová (Fr.) 91, 3. Liliková (Něm.) 88, ...7. Kneblová 78, 8. Fišerová 77, 14. G. Satková 50, 20. M. Satková (ČR) 36.