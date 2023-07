Kanoistka Gabriela Satková obhájila na ME titul mezi slalomářkami do 23 let

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, 23. července 2023, Bratislava. Gabriela Satková.

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, 23. července 2023, Bratislava. Gabriela Satková. PR/kanoe.cz

Bratislava - Kanoistka Gabriela Satková obhájila na mistrovství Evropy vodních slalomářů titul mezi závodnicemi do 23 let. Vítěz loňského šampionátu v Českých Budějovicích Vojtěch Heger přidal na kanále v bratislavském Čunovu ve stejné kategorii stříbro. Mezi juniory získal zlato Filip Jiras a úspěch českých reprezentantů podtrhl bronzem Lukáš Kratochvíl. V juniorském kajakcrossu přidala za závěr programu zlato Barbora Galušková, Lukáš Kratochvíl vybojoval stříbro.

Satková, která má z roku 2020 titul mistryně Evropy i mezi dospělými, zvládla finále na rozdíl od semifinálové jízdy čistě a jako jediná ze závodnic se dostala pod 100 sekund. Eva Říhová skončila pátá, Tereza Kneblová osmá.

S těžkou tratí se Satková vypořádala excelentně. "Fakt jsem koukala v cíli, když jsem viděla 99, to pro mě bylo úplně neuvěřitelný a já nechápu, co se stalo. Nějaký rychlý duch se mi dostal do těla a zajel to za mě, protože já tomu nemůžu uvěřit," řekla v nahrávce pro média. "Jak jsem byla nervózní před jízdou, tak jsem nevěřila, že se to povede. Ale šla jsem po kouscích, kombinaci po kombinaci, hlídala jsem si to a říkala si, že cíl je až v cíli, a soustředila se a myslím si, že to bylo klíčové," dodala.

Heger prohrál ve finále jen s Francouzem Yohannem Senechaultem, za kterým zaostal o 1,27 sekundy, počtvrté za sebou ale získal na šampionátu třiadvacítek medaili. Svou bilanci vylepšil na dvě zlata a dvě stříbra. Martin Kratochvíl skončil těsně za stupni vítězů čtvrtý, o stříbro ho v souboji s čistě jedoucími medailisty připravil jeden dotek branky. Michal Urban obsadil 9. místo.

Bezprostředně po dojezdu působil Heger trochu zklamaně. "V té jízdě jsem měl chyby, ta ztráta na Francouze nebyla zase taková a věděl jsem, kde jsem to nechal, o to víc to mrzí," uvedl. "Ale to nevadí, jsem rád, že mám aspoň to stříbro. Po letošní sezoně je to takové zadostiučinění," dodal.

Juniorskému závodu čeští kanoisté jednoznačně dominovali. Za zlatým Jirasem a bronzovým Kratochvílem, kterého o šanci na titul připravily tři doteky branek, skončil čtvrtý Tomáš Větrovský. Naprázdno vyšly jen juniorky. Valentýna Kočířová sice po dojezdu figurovala na prvním místě, dodatečná penalizace za neprojetí branky ji ale odsunula na sedmou příčku. Natálie Erlová po třech "padesátkách" za poslední tři branky byla klasifikována desátá.