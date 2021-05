Kanoistka Fišerová potřetí získala stříbro na ME ve vodním slalomu

Ivrea (Itálie) - anoistka Tereza Fišerová se stejně jako loni a v roce 2017 stala vicemistryní Evropy ve vodním slalomu. V italské Ivree ve finále předvedla svou nejpovedenější jízdu a získala pátou medaili z velké akce. Zlato jí ale stále uniká. Dnes prohrála o 36 setin se Španělkou Miren Lazkanovou. Kanoista Václav Chaloupka neobhájil loňský bronz, skončil desátý.

Třiadvacetiletá Fišerová, jež bude Česko v létě reprezentovat na olympijských hrách v Tokiu, se v kvalifikaci i v semifinále trápila. Jen těsně postupovala. "Hlavně v tom semifinále to byly nervy," svěřila se České televizi.

Finálová jízda byla v jejím podání jiná, byť se dopustila dotyku branky. "Z té jízdy mám skvělé pocity, jelo se mi velmi dobře. Jsem ráda, že jsem si tu nejlepší jízdu tady nechala na konec. Mrzí mě ten šťouch. To bylo z nervozity, toho místa jsem se bála," vysvětlila. Navzdory chybě v jedenácté brance, která ji připravila o zlato, byla časem 102,51 o devět sekund rychlejší než v semifinále. Jen jedna soupeřka se dostala před ni. "Já jsem prostě stříbrná žena, to zlato mi není souzené. Mrzí mě to. Lhala bych, kdybych říkala, že ne," poznamenala kanoistka, která má vedle stříbrných medailí z ME také stříbro a bronz z MS 2017 a 2018.

Fišerová se postarala o druhou českou individuální medaili na tomto šampionátu po sobotním titulu kajakáře Víta Přindiše. Cení si ho více než loňsého druhého místa z Prahy. "Je určitě vzácnější. Ta konkurence tady byla mnohem větší a i ta jízda byla podle mě povedenější než v Troji. Jsem nesmírně ráda, že jsem to stříbro obhájila," doplnila.

Do finále kanoistů postoupil ze třetího místa Václav Chaloupka, ale na medailové umístění z pražského šampionátu v silnější konkurenci nenavázal. Ve finále jel v kontaktu s nejlepšími, ale nevyšel mu nájezd do 22. branky. Uvízl ve válci a bojoval, aby se do ní alespoň na poslední chvíli dostal. "Už jsem to honil v té osmnáctce a devatenáctce. Pak jsem to asi zkrátil moc, nedostal jsem se tam úplně optimálně. Nic moc jsem tam dělat nemohl," popsal kritický okamžik. Ztratil více než dvanáct sekund na vítězného Francouze Denise Gargauda Chanuta. Ten k olympijskému zlatu z Ria a světovému titulu z roku 2011 přidal poslední velké zlato, jež mu ve sbírce chybělo.

Na mistrovství Evropy se ještě premiérově pojedou závody v extrémním slalomu, který bude od Paříže 2024 olympijskou disciplínou. Z českých reprezentantů do nich nastoupí většina kajakářů. Jen olympionika Jiřího Prskavce v mužském pavouku nahradí Vojtěch Heger, který reprezentoval na kanoi.

Muži:

C1: 1. Gargaud Chanut (Fr.) 87,55 (0 trestných sekund), 2. Beňuš (SR) -1,10 (0), 3. Tasiadis (Něm.) -1,92 (0), ...10. Chaloupka -12,44 (2), v semifinále 13. Rohan, 23. Heger (všichni ČR).

Ženy:

C1: 1. Lazkanová (Šp.) 102,15 (2), 2. Fišerová (ČR) -0,36 (2), 3. Apelová (Něm.) -1,86 (0), ...v semifinále 23. Kneblová, 30. G. Satková (obě ČR).