Kanoistka Fišerová po triumfu v Pau ovládla SP ve vodním slalomu

Pau (Francie) - Kanoistka Tereza Fišerová vyhrála finálový závod Světového poháru ve vodním slalomu ve francouzském Pau a jako první česká žena ovládla celkové hodnocení seriálu v této kategorii. Díky čisté jízdě porazila o 1,45 sekundy australskou hvězdu Jessicu Foxovou, která si připsala čtyři trestné sekundy.

Fišerová vyhrála pohárový závod poprvé v kariéře. Letos dojela dvakrát druhá a jednou třetí. "Nemůžu tomu pořád uvěřit, protože to je moje první zlatá medaile ve svěťáku a vyšlo to i na první místo v celkovém pořadí. Fakt to moc nechápu, ale je to skvělý pocit," radovala se v nahrávce pro média.

Olympijská vítězka Foxová, která úspěšně kombinuje závody na kajaku i kanoi, neudržela první místo v pořadí Světového poháru. Fišerová ji sesadila na druhou příčku o čtyři body a připravila ji o možnost vyhrát celkově počtvrté za sebou.

"Jízda se mi povedla. Dole byla maličká chyba, ale stačilo to. Je to určitá náhrada za olympiádu, ale olympiáda je úplně jiný závod, ta mě mrzí. Ale cítím formu před mistrovstvím světa, i když jsem unavená, tak vidím, že to prostě jde," uvedla Fišerová, která se musela spokojit na olympijských hrách v Tokiu s šestým místem. O další cenný kov může bojovat koncem září na MS v Bratislavě.

Třiadvacetiletá česká reprezentantka navázala na sobotní vítězství kajakáře Víta Přindiše, který pohárový seriál rovněž opanoval.

Mezi kanoisty si vedl z českých závodníků nejlépe Václav Chaloupka, který skončil pátý. Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan vypadl v semifinále. Finálový závod vyhrál domácí Denis Gargaud Chanut, olympijský šampion z Ria a bývalý mistr světa a Evropy, který se stal v 34 letech poprvé i celkovým vítězem Světového poháru.

Výsledky finále SP ve vodním slalomu v Pau

Muži:

C1: 1. Gargaud Chanut (Fr.) 101,40 (0 trest. sekund), 2. Savšek -0,16 (0), 3. Božič (oba Slovin.) -1,69 (0), ...5. Chaloupka -2,58 (0), 10. Heger -8,13 (0), ...v semifinále 12. Rohan (všichni (ČR).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Gargaud Chanut 243, 2. Savšek 217, 3. Trave (Šp.) 207, ...10. Heger 152, 11. Chaloupka 146, 15. Rohan 122, 43. Rak (ČR) 20.

Ženy:

C1: 1. Fišerová (ČR) 111,79 (0), 2. Foxová (Austr.) -1,45 (4), 3. Apelová (Něm.) -1,83 (0), ...v semifinále 14. M. Satková, 21. Říhová (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Fišerová 280, 2. Foxová 276, 3. Apelová 187, ...10. M. Satková 137, 22. Říhová 85, 40. G. Satková (ČR) 27.