Kanoisté letos medaile z MS nemají, Gabriela Satková a Heger byli sedmí

Augsburg (Německo) - Čeští kanoisté na dvojnásobný medailový zisk z předchozího mistrovství světa ve slalomu nenavázali, v Augsburgu se o nejlepší výsledky postarali sedmými místy Vojtěch Heger a obhájkyně bronzu Gabriela Satková. Loňský světový šampion z bratislavského MS Václav Chaloupka skončil devátý, Martina Satková uzavřela finálovou desítku. Tituly získali domácí Němci, Sideris Tasiadis ke stříbru a bronzu z olympiád přidal premiérové zlato z MS, Andrea Herzogová navázala na prvenství z roku 2019.

Jednadvacetiletý Heger si premiéru v bojích o medaile na seniorském MS zajistil druhým místem v semifinále, rozhodující jízdu zvládl ale nepatrně pomaleji a navíc přidal dotek branky. Od medaile ho dělily dvě a půl sekundy. Chaloupka si v až v poslední brance připsal dvousekundovou penalizaci, ale i bez ní měl ke zopakování životního úspěchu daleko. Ve finále chyběl stříbrný olympionik Lukáš Rohan, který nepostoupil ze semifinále.

Tasiadis se už v roce 2012 stal v Augsburgu mistrem Evropy, nyní na domácí trati triumfoval i na MS, z něhož měl dosud jen čtyři roky starý bronz. Druhý skončil už počtvrté v kariéře Slovák Alexander Slafkovský, který byl suverénně nejrychlejším kanoistou ve startovním poli, ale o zlato se připravil dvěma dotyky branek. Bronz také zůstal v Německu zásluhou France Antona.

Dvacetiletá Gabriela Satková na rozdíl od čisté semifinálové jízdy ve finále příliš chybovala. Osm trestných sekund za čtyři dotyky branek ji odsunuly mimo medailové pozice, za vítězkou zaostala o 10,15 sekundy, od bronzu ji dělilo necelých pět. O tři roky starší sestra Martina se také nevyvarovala "šťouchů" a připsala si tři tresty. Do bojů o medaile nepostoupila ze semifinále česká jednička Tereza Fišerová.

Se stříbrem se stejně jako v sobotu v závodě kajakářek po porážce s jinou Němkou Ricardou Funkovou musela spokojit australská hvězda Jessica Foxová, olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa na C1. Bronz získala Britka Mallory Franklinová.

C1:

Muži: 1. Tasiadis (Něm.) 101,05 (0 tr. sekund), 2. Slafkovský (SR) -1,18 (4), 3. Anton (Něm.) -1,61 (0), ...7. Heger -4,14 (2), 9. Chaloupka -6,02 (2), v semifinále 19. Rohan (všichni ČR).

Ženy: 1. Herzogová (Něm.) 111,72 (2), 2. J. Foxová (Austr.) -0,92 (0), 3. Franklinová (Brit.) -5,33 (2), ...7. G. Satková -10,15 (8), 10. M. Satková -13,95 (6), v semifinále 19. Fišerová (všechny ČR).

17:00 extrémní slalom.

Heger postoupil do finále z druhého místa, Gabriela Satková ze čtvrtého

Z druhého místa v semifinále postoupil Vojtěch Heger, osmý byl v semifinále Václav Chaloupka. Gabriela Satková prošla do finále ze čtvrté pozice a mezi desítku nejlepších se jako devátá dostala i její setra Martina. Naopak vypadla česká jednička Tereza Fišerová a stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan.

Jednadvacetiletý Vojtěch Heger s čistou jízdou nestačil jen na domácího mistra světa z roku 2018 Franze Antona. Na bezchybného německého lídra ztratil 2,08 sekundy. O tři roky starší Chaloupka s dvousekundovou penalizací za dotyk branky zaostal za prvním místem o 3,27.

Rohan měl "šťouchy" tři a skončil devatenáctý se ztrátou přes tři sekundy na postup. "Loni v Bratislavě jsem postoupil dokonce se třemi šťouchy, ale byla to spíš výjimka potvrzující pravidlo. V podstatě je to nemožné. Mně nevyšel ten vršek, tam mi to moc nejelo," řekl Rohan.

Se čtyřmi trestnými sekundami už riskoval. "A pak už jsem jel vabank, protože se dvěma šťouchy to už musím napálit, a docela mi to vycházelo. Ale pak jsem tady v té levé proti dal malý šťouch rukou, tam jsem to chtěl zkrátit, to už byla jízda na hraně," podotkl. "Kouše se to těžko. Asi celá sezona je pro mě ponaučení, loni to tak nějak šlo, vycházelo, letos je to spíš naopak. Nebudu z toho brečet, spíš se pokusím, aby mě to posílilo," doplnil Rohan.

Dvacetiletá Gabriela Satková zajela čistě, ale i s dvousekundovou penalizací ji předčily tři soupeřky v čele s nejrychlejší ženou v Eiskanalu, olympijskou vítězkou Jessicou Foxovou. Hvězdná Australanka předvedla o 2,54 sekundy lepší výkon, Martina Satková za ní s jedním dotykem branky zaostala o 6,22 sekundy.

Spolufavorizovaná Fišerová se stejně jako na kajaku mezi desítku nejlepších neprosadila a z Augsburgu se vrátí bez medaile, protože se nekvalifikovala ani do vyřazovacích jízd v extrémním slalomu, v němž je úřadující mistryní Evropy. Druhá žena pořadí Světového poháru na kanoi i kajaku Fišerová od počátku semifinálové jízdy nabírala ztrátu a v závěru se málem zvrhla. Eskymácký obrat tentokrát na rozdíl od páteční první kvalifikační jízdy odvrátila, ale utekly jí další sekundy. Za Foxovou zaostala i s jednou penalizací o téměř 15 sekund a skončila devatenáctá.

Čtyřiadvacetiletá Fišerová stále čeká na kanoi na individuální zlato z velké soutěže. Z MS má ve sbírce stříbro a bronz, na mistrovství Evropy byla třikrát druhá a letos v Liptovském Mikuláši třetí.

"Nevím, čím to bylo. Myslím, že jsem se do tohoto mistrovství světa potýkala se spoustou problémů, které nechci jmenovat. Jsem v podstatě ráda, jak jsem to sjela. Myslím, že dobře na to, v jakých pocitech jsem třeba po včerejšku byla," prohlásila Fišerová.

"Jsem na sebe hrdá, že jsem dojela se vztyčenou hlavou. Cítím radost, že už to mám za sebou. Pocity se střídají. Ta jízda nebyla moc povedená, ale snažila jsem se a bojovala, bohužel to nestačilo. Ale je to něco, co mi pomůže do příště, protože mi to dá spoustu zkušeností," konstatovala.

"Včera jsem brečela, potřebovala jsem to ze sebe dostat. Kdo by nebrečel v mém případě. Zkoncentrovala jsem se dobře na dnešek. Teď se těším, až si odpočinu a dám si od vody na chvilku volno. Od začátku sezony toho bylo opravdu moc. A vrátím se silnější," dodala Fišerová.