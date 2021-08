Kanoisté budou v úterý bojovat o medaile, oštěpařky a Ondra v kvalifikaci

Tokio - V úterý budou v Tokiu v akci další české medailové naděje. Rychlostní kanoisté už budou bojovat o medaile, tři oštěpařky v čele s dvojnásobnou olympijskou vítězkou Barborou Špotákovou o postup do finále stejně jako Adam Ondra v olympijské premiéře sportovního lezení. Celkem bude rozděleno 24 medailových sad, mezi nimi první v boxu.

Kajakář Josef Dostál prošel hladce dnešní rozjížďkou a potvrdil, že to po stříbru z Ria de Janeiro na kilometrové trati myslí s útokem na zlato vážně. Stejně suverénní ale byl jeho jediný přemožitel z mistrovství světa Maďar Bálint Kopasz, s nímž se potká už v ranním semifinále. Bratři Martin a Petr Fuksové postoupili až na druhý pokus z oprav. Úterní finálový blok začne ve 4:37 SELČ.

Čtyřnásobného mistra světa ve sportovním lezení Ondru čeká kvalifikace, z níž do čtvrtečního finále postoupí nejlepších osm z dvaceti lezců. Na rozdíl od světového šampionátu se soutěží jen v kombinaci tří disciplín - lezení na obtížnost, boulderingu a rychlosti, která je Ondrovou slabší stránkou.

Za obtížnost už má tři zlaté z MS a v roce 2014 vyhrál i bouldering, tedy překonávání jednotlivých extrémně těžkých překážek v nízké výšce. I v kombinaci dokázal v roce 2018 v Innsbrucku získat světové stříbro, na posledním šampionátu před dvěma lety právě v Japonsku ale z kvalifikace nepostoupil. Favority jsou domácí Tomoa Narasaki a Rakušan Jakob Schubert, dva poslední mistři světa.

Špotáková je na hrách už popáté s bilancí dvou zlatých a jedné bronzové medaile. Světová rekordmanka letos za soupeřkami zaostává v délce hodů, ale hovoří pro ni zkušenosti a výhrou na Diamantové lize v Monaku výkonem 63,08 metru před měsícem ukázala, že se s ní i ve čtyřiceti letech stále musí počítat. Nikola Ogrodníková je navzdory zdravotním problémům díky výkonu 65,13 ze Zlaté trety ve světových tabulkách pátá.

Prvním úkolem je zvládnout kvalifikaci, což se českým oštěpařkám před dvěma lety na mistrovství světa v Dauhá nepovedlo. Limit je 63 metrů, což by pro třetí českou oštěpařku Irenu Gillarovou znamenalo výrazné zlepšení osobního rekordu. Letos nejlepší výkon má na kontě Polka Maria Andrejczyková, která v březnu ve Splitu předvedla třetí nejdelší hod všech dob 71,40, ale její výkony jsou dost nevyrovnané.

K rozběhům nastoupí čtvrtkařky Lada Vondrová a Barbora Malíková, které nedávno získaly zlato a stříbro na mistrovství Evropy do 23 let v Tallinnu. Vondrová už má zkušenost ze semifinále na světovém šampionátu v Dauhá. Ve svém rozběhu se potká s Američankou Allyson Felixovou, která se chystá v Tokiu zaokrouhlit počet olympijských medailí na deset. Devatenáctiletá Malíková, juniorská mistryně světa, je na velké seniorské akci poprvé. Jen výkony na úrovni osobních rekordů by mohly obě Češky posunout do semifinále.

O postup budou usilovat také Jan Jirka na dvoustovce a koulař Tomáš Staněk, který byl v Dauhá v nejkvalitnější soutěži historie desátý. Rád by zopakoval výkon 21,62 metru, jímž se stal v březnu v Toruni halovým mistrem Evropy. Ve venkovním sektoru se mu ale i vinou svalového zranění tolik nedařilo a limit vypsaný pro finále 21,20 zatím nepřehodil. Nejvážnějším uchazečem o zlato je jeho obhájce z Ria de Janeiro Američan Ryan Crouser, který letos vymazal 41 let starý světový rekord výkonem 23,37.

Začne také soutěž v jezdeckém parkuru, kde mají Češi olympijské zastoupení kompletním týmem poprvé po 85 letech. Trojice Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek je mezi 75 jezdci, z nichž třicet postoupí do středečního finále. V sobotu pak vyvrcholí soutěž tříčlenných družstev.

Česká olympijská účast v úterý v Tokiu:

Atletika:

2:20 oštěp ženy - kvalifikace: Ogrodníková,

2:45 400 m ženy - rozběhy: Vondrová, Malíková,

3:50 oštěp ženy - kvalifikace: Špotáková, Gillarová,

4:05 200 m muži - rozběhy: Jirka

Rychlostní kanoistika:

2:44 semifinále - C2 1000 m muži: M. Fuksa, P. Fuksa,

3:00 K1 1000 m muži: Dostál

Sportovní lezení:

10:00 muži – kvalifikace: Ondra

Jezdectví:

12:00 parkur jednotlivci – kvalifikace: Kellnerová, Opatrný, Papoušek

Atletika:

12:15 koule muži - kvalifikace: Staněk.