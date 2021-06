Kanoista Rohan v Troji poprvé v kariéře triumfoval v SP

Praha - Kanoista Lukáš Rohan poprvé v kariéře vyhrál závod Světového poháru ve vodním slalomu. V umělém kanálu v Troji dnes zvítězil i s dotykem hned v první brance finálové jízdy a napodobil sobotní triumf kajakáře Jiřího Prskavce. Medailovou sbírku z úvodního dílu SP v sezoně doplnila bronzem další olympionička Tereza Fišerová mezi kanoistkami. Další dva cenné kovy přidali Češi v extrémním slalomu. V nové olympijské disciplíně zvítězil mistr Evropy Vít Přindiš a třetí skončil Ondřej Tunka.

Šestadvacetiletý vicemistr Evropy z loňského roku Rohan za sebou nechal o 24 setin sekundy čistě jedoucího dvojnásobného mistra světa Davida Florence z Británie, třetí skončil s jedním dotykem Slovinec Benjamin Savšek, který vloni v Praze ovládl evropský šampionát. Rohan v cíli dlouho čekal, jak se závod pro něj vyvine, protože po osmém místě v semifinále startoval už jako třetí v pořadí.

Ačkoliv nezopakoval čistou jízdu, blýskl se jasně nejlepším časem dne. Dotek v první brance mu paradoxně prospěl. "Řekl jsem si, že jsem fakt troub. Myslím si, že mi to pomohlo v tom, že to ze mě vlastně spadlo. Jel jsem něco víc, než jsem měl v plánu, a ono mi to všechno vycházelo, upřímně ani nevím jak. A díky tomu je z toho tenhle neskutečný čas," řekl se zlatou medailí na krku.

Syn úspěšného deblisty a šéfa organizátorů pražského závodu Jiřího Rohana dosud neměl z pohárového seriálu medaili. Jeho maximem bylo šesté místo. Životním úspěchem se naladil na pokračování olympijské sezony, kterou coby účastník her v Tokiu zahájil v květnu třináctým místem na ME v Ivree, kde obhajoval stříbro z Troji.

Fišerovou v Praze porazily Němka Andrea Herzogová a suverénní vítězka Jessica Foxová z Austrálie, jež jako jediná z deseti finalistek projela trať čistě. Česká reprezentantka se dopustila jednoho dotyku stejně jako Herzogová.

Na trať se vydala díky druhému místu v semifinále jako předposlední a musela ještě čekat na výkon Britky Mallory Franklinové. Světová šampionka z roku 2017 si připsala také "šťouch" a skončila čtvrtá se ztrátou 81 setin na českou vicemistryni Evropy. Fišerovou příjemně překvapilo, že skončila před ní.

"Když jsem dojela, tak už jsem si říkala, že to bude brambora, protože Mallory je skvělá závodnice. Takže jsem moc nedoufala, že by to mohlo vyjít. Ale vyšlo to a ty pocity, co teď přicházejí, jsou neskutečně krásné," radovala se.

O tom, že by mohla ohrozit čas suverénní Foxové, ani nepřemýšlela. "To jsem viděla, když jsem šla na start, a říkala jsem si: 'To je úplně jiná liga. Tak ti holka gratuluju ke zlatu.'" poznamenala k finálové jízdě sedminásobné mistryně světa na kanoi a kajaku.

Jiní Češi se dnes do finále nedostali. Vojtěch Heger, Václav Chaloupka i Gabriela a Martina Satkovy vypadli v semifinále.

Vpodvečer přidali čeští vodáci další dvě medaile v extrémním slalomu. Na nedávný evropský titul navázal Přindiš. Ve finále si počínal suverénně. Natlačil se po startu na vedoucí pozici do první branky a pak ujel všem soupeřům. "Finálová jízda byla dneska i docela příjemná, protože kluci tam bojovali u sebe. Já jsem měl mnohem víc starostí v semifinále, kdy mě hodně atakoval Joe Clarke," řekl Přindiš. Doplňková disciplína, která bude od Paříže 2024 součástí olympijského programu, ho baví. "Řekl jsem si, že to letos zkusím jezdit. Sedí mi ta loď, na které jezdíme, protože se to hodně podobá tomu slalomu. Není to takové neobratné, velké, jako to bylo dřív. Je to docela zábava," dodal.

Kajakářský mistr světa z roku 2017 Tunka se v nabité domácí konkurenci neprobojoval do reprezentace, ale v extrémním slalomu dostal šanci. Proměnil ji ve třetí místo. "Je to pěkné zpestření, ale samozřejmě mě mrzí, když na slalomové závody koukám jenom ze břehu," řekl. Příští týden bude reprezentovat při SP v Lipsku i v tradičním závodě, protože olympionik Jiří Prskavec tento závod vynechá. "Tam se moc těším a doufám, že tam předvedu něco pěkného."

Muži:

C1: 1. Rohan (ČR) 97,20 (2 trest. sekundy), 2. Florence (Brit.) -0,24 (0), 3. Savšek (Slovin.) -2,60 (2), ...v semifinále 15. Heger, 28. Chaloupka (oba ČR).

Ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 105,15 (0), 2. Herzogová (Něm.) -4,83 (2), 3. Fišerová -5,61 (2), ...v semifinále 16. G. Satková, 22. M. Satková (všechny ČR).

Extrémní slalom:

Muži:

K1: 1. Přindiš (ČR), 2. Butcher (N. Zél.), 3. Tunka, ...Hradilek (oba ČR) - vyřazen ve čtvrtfinále.

Ženy:

K1: 1. Kuhnleová (Rak.), 2. Pennieová (Brit.), 3. Krylovová (Rus.), ...Fišerová - vyřazena ve čtvrtfinále, Nesnídalová, A. Hilgertová (všechny ČR) - vyřazeny v 1. kole.