Kanoista Rohan se po závodním tápání učil být větším optimistou

Londýn - Kanoista Lukáš Rohan čtvrtým místem na mistrovství světa zlomil nevydařenou sezonu, v níž před šampionátem v Londýně jen jednou postoupil do finále mezinárodního závodu. Po loňské změně trenéra, kdy jeho otce Jiřího Rohana vyměnil v této roli Pavel Kubričan, se při závodech trápil a začal o sobě pochybovat. S řešením svízelné situaci mu pomohl mentální kouč Jan Mühlfeit, s jehož pomocí se Rohan učil být větším optimistou.

Ačkoliv byl v Lee Valley jen tři setiny od medaile, cítil velké zadostiučinění. "Myslím si, že hodně lidí už o mě možná trošku pochybovalo, a přiznám se, že já taky, nebudu lhát. Ale dokázal jsme se odrazit možná trošku ode dna a ukázal jsem, že prostě jezdit umím," oddechl si.

Když se mu nedařilo, bojoval s motivací. "Měl jsem takové pochybnosti, jestli mě to na téhle úrovni ještě baví. Protože dávám tomu hodně, strašně mě baví jezdit na vodě. I ten trénink měl baví, ale pokud se to úplně nevrací ve výsledcích a v dobrém pocitu, tak mě to zase až tak moc nebaví, že bych tam potřeboval každý den dřít," vyprávěl.

Prožíval i náročné lidské období a podporu našel u Mühlfeita, s nímž spolupracuje dlouhodobě. "Dostal mě na optimističtější vlnu, snažím se být větší optimista, než jsem býval. Což mi pomáhá a daří se. A najednou už si zase užívám i to závodění. Není to jen o tom, jakou máte formu a jak se vyspíte. Je to i o tom, v jaké jste psychické pohodě, jak se těšíte. Je to zajímavá chemie," líčil stříbrný olympijský medailista.

Už není na vodní slalom koncentrovaný tolik jako před úspěšnou olympiádou v Tokiu. "Já už vím, že asi nikdy nebudu takový profík jako před Tokiem, kdy jsem tomu dával maximum. Teď jsem si řekl, že tomu dám o maličko míň, ale stejně budu v pohodě, že tomu dám maximum, co můžu a chci. A to se mi daří, pak je člověk líp nastavený na závod," přiblížil.

Ubral v regeneraci a odpočinku po tréninku. "Když tomu i v tomhle nedáte maximum, tak se vám to vrací. Buď v nějakých zdravotních problémech, což se mi vyhýbá, nebo ten trénink nemá takový efekt. A já vím, že chci žít i společenský život a že nikdy nebudu úplný profík, co půjde domů a bude koukat na video, jak se mu dařilo a jak jezdil. Já ten sport dělám, protože mě baví. A dokud mě bude bavit, tak ho chci dělat, ale už vím, že ho budu dělat tak, jak chci já," přiblížil svůj přístup.

K mistrovství světa v Londýně s koučem směřovali celou druhou polovinu sezony. Dokonce v britské metropoli absolvovali jedno soustředění navíc oproti zbytku reprezentace. "A vyplatilo se. Mně se tady jezdilo hrozně dobře. Věřil jsem si tu, tohle je moje voda, tady jsem vždycky jezdil dobře. Věděl jsem, že na to tady mám, ale přiznám se, že jsem sám sebe překvapil, jak dobře jsem tu jezdil. Dneska jsem na sebe pyšnej, řeknu to úplně na rovinu," dodal.