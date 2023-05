Kanoista Rohan dobře zahájil nominaci slalomářů, o místo bojuje i s Prskavcem

Praha - Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan o víkendu dobře zahájil nominační závody vodních slalomářů. O některé ze tří volných míst mezi kanoisty se pere také s olympijským šampionem na kajaku Jiřím Prskavcem, který se snaží prosadit také v doplňkové disciplíně. Rohanovi zatím patří v průběžném pořadí druhá příčka, Prskavec je čtvrtý.

Excelentní kajakář Prskavec specialistům na kánoi zatápí. V sobotu na Trnávce skončil druhý, v neděli obsadil sedmé místo. "Úplně mě to nepřekvapilo, protože pár tréninků jsem s Jířou absolvoval, třeba na Réunionu," řekl dnes novinářům Rohan, jenž vybojoval třetí a druhé místo.

Prskavec jezdí na kánoi jinak než většina specialistů. "Takže pro všechny je přínosné ho sledovat. Ale tím mu nechci zvedat sebevědomí, což také není potřeba. Ale je dobrej na to, že na tom jezdí rok a půl. Na druhou stranu myslím, že Trnávka ukázala, že když on zajede svůj strop a my zajedeme svůj strop, jsme pořád jinde. Ale v sobotu jel výborně a mě porazil," líčil sedmadvacetiletý rodák z Mělníka.

Prskavec měl podle něj největší problém s udržením přímé stopy. "Přece jen když v kánoi pádlujete na jedné straně a nestřídáte záběry, je docela obtížné na té divoké vodě, což na Trnávce je, udržet přímou jízdu. Ale zase on ty brány zkracuje podobně jako na kajaku, což někdy je neskutečné, někdy je to možná až přehnané. Uvidíme, jak to dokáže vypilovat, ale rozhodně je ten jeho styl jiný," vyprávěl Rohan.

Porážka od slalomáře, který má kánoi jako doplněk, ho neštvala. "Já byl i docela rád, že jsme spolu byli na stupních, protože to nevím, kdy naposledy se stalo. Já si to docela užívám, že spolu stojíme na startu, v neděli jsme se spolu i rozjížděli. Mě to baví a motivuje. Že by mě to deptalo, to vůbec. Ale chci ho porážet," svěřil se závodník, který se v listopadu vrátil ke staronovému kouči Pavlu Kubričanovi.

Sám rozhodně nemá v plánu udělat něco podobného jako Prskavec a začít závodit i na kajaku. "Je třeba být nohama na zemi. Rád si na kajak zajdu, ale není to na to, abych jezdil s klukama finále na Českém poháru. To bych za rok a půl na takovou úroveň nedostal a ani to neplánuju. Ale to hecování tam je, mě to baví, ale snažím se mu to komplikovat. Ta jeho pozice je strašně výhodná, má to vyjeté na kajaku, na singlu může jenom překvapit. I si z něj dělám srandu a snažím se ho dostat pod tlak, ale nedaří se mi to," dodal s úsměvem.