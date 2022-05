Kanoista Martin Fuksa se těší na SP v Račicích, vzpomíná na tamní MS

Praha - Kanoista Martin Fuksa se těší na závod Světového poháru v Račicích, který se uskuteční od pátku do neděle. Do Česka se elitní závodníci z celého světa vrátí po pěti letech a Fuksa rád vzpomíná na skvělou atmosféru při mistrovství světa 2017. V Račicích měl absolvovat na přelomu dubna a května nominační závody, před nimiž se cítil skvěle, ale přibrzdila ho nemoc.

Fuksa se chystá na individuální kilometr a pětistovku. "Mám samozřejmě furt v hlavě pět let staré mistrovství světa, které bylo úplně úžasné. Vím samozřejmě, že taková fanouškovská kulisa teď o víkendu nebude, ale vždycky je dobré závodit takhle ve světové špičce doma, takže se na to hrozně těším a uvidíme, jaké to bude," řekl dnes novinářům devětadvacetiletý kanoista.

Bude to pro něj ostrý start do sezony, protože na nominačních závodech kvůli viróze chyběl. "Před nimi jsem se cítil fakt dobře, dlouho jsem se takhle necítil. Jezdili jsme i měřené úseky a bylo to fakt super. Takže samozřejmě to tělo si muselo říct prostě 'dost' a nevydrželo už mi to na ty závody, což mě trošku mrzelo. Byl jsem zvědavý na to, jaký podám výkon, když jsem se cítil takhle dobře," vzpomínal.

Kvůli viróze necelý týden netrénoval. "Pět šest dní jsem netrénoval vůbec a jenom jsem odpočíval. Klasicky jsem se necítil dobře, bolí vás v krku, bolí vás svaly. Já vždycky poznám, když mi něco je, že mě bolí vlasy. Nevím, co je to za ukazatel, ale když mě bolí vlasy, tak vím, že je to špatné," vyprávěl.

Aby měl alespoň nějaký závod před Světovým pohárem, zúčastnil se o víkendu Nymburské pětistovky. "Já bych ji nejel, kdybych jel ten nominační závod. Ale nikdy v životě se mi nestalo, že bych první závod jel hned mezinárodní, tak jsem si řekl, že si musím dát alespoň tohle v Nymburce," vysvětlil.

V Račicích ho čeká nabité startovní pole se všemi medailisty z OH v Tokiu v čele s Brazilcem Isaquiasem dos Santosem. Fuksa se chce ale soustředit především na svůj výkon. Závody Světového poháru, v jehož kalendáři týden po Račicích následuje Poznaň, ovlivní nominaci na mistrovství světa a Evropy. Tam by chtěl Fuksa vedle olympijského kilometru znovu závodit i na pětistovce. To je hlavní důvod, proč s bratrem Petrem v této sezoně vynechají delbkanoi. Na tu se hodlají vrátit příští rok, aby se na nově olympijské pětistovce pokusili kvalifikovat na OH v Paříži 2024.

Letošní kalendář vrcholných akcí je nezvyklý, protože mistrovství světa i Evropy jsou v srpnu. Kontinentální šampionát, který bude součástí multisportovní akce v Mnichově, následuje devět dní po skončení MS v Kanadě. Dvojnásobný mistr světa a desetinásobný mistr Evropy Fuksa chce zvládnout obojí. "Přijde mi to samozřejmě na prd, když člověk trénuje takovou dobu a pak má takové vrcholy během čtrnácti dní. To mi přijde jako nesmysl. Ale my se tomu musíme přizpůsobit," posteskl si.

Nezvyklý pro něj bude i dlouhý odstup mezi SP a MS, protože jindy bývá ještě před prázdninami evropský šampionát. "Poslední víkend v květnu odjedu závod v Poznani a pak budu až do srpna čekat. Možná pojedu nějaký závod v Račicích, jestli bude nějaký nominační závod. Jsem zvědavý, co to udělá," přemítal mnohonásobný medailista z vrcholných akcí. Cíle má stále stejné. "Já chci prostě sbírat medaile jednu za druhou. Čím víc jich budu mít, tím líp. Doufám, že nějaká bude," prohlásil.

Ve Světovém poháru mohou na rozdíl od šampionátů startovat v každé kategorii dvě lodě z jednoho státu, takže ho na pětistovce i na kilometru doplní mladší bratr Petr. "Pro mě to bude první Světový pohár, kdy pojedu sám na singlu. Začíná se mi jezdit líp než před nominačními závody, takže super," řekl Petr Fuksa. Při Martinově absenci úvodní tuzemské nominační závody ovládl na tratích 200, 500 i 1000 metrů.