Kanoista Fuksa vyhrál na ME i pětistovku, potřetí má evropský double

Poznaň (Polsko) - Kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy v Poznani po sobotním kilometru i dnešní pětistovku a potřetí získal na kontinentálním šampionátu double. Před tím se mu to povedlo v roce 2013 v portugalském Montemoru a před třemi lety v Bělehradě. Osmadvacetiletý český reprezentant počet evropských titulů zaokrouhlil na deset, sedm jich má z neolympijské kratší trati.

Na oblíbenou pětistovku se Fuksa vrátil, protože v Poznani nezávodí jeho bratr Petr, s nímž by jinak startoval na deblu. Navázal na vítěznou sérii z let 2013 až 2018. Nerozhodil ho ani nezvykle brzký start finále krátce po deváté hodině ranní. "Myslím, že jsem nikdy takhle brzy finále nejel, takže to byla trošku změna. Ale jsem zvyklý trénovat takhle brzo ráno, takže jsem se skvěle rozjel a závod byl potom taky skvělý. Nefoukal tolik vítr, takže paráda," pochvaloval si v nahrávce pro média.

Finále vyhrál o více než sekundu před Serghejem Tarnovschým z Moldavska. Třetí skončil Němec Conrad Scheibner. Podobně jako na kilometru rozhodl Fuksa razantním finišem. "Věděl jsem, že minimálně Moldavec vystřelí, a já jsem se snažil mu stačit, abych byl v těsném kontaktu. Pak jsem viděl, že tam mám maličkou sílu na finiš. Viděl jsem, že jdu přes něj, což mi zase dalo klasicky hroznou sílu. A věděl jsem, že si jedu pro svůj desátý titul mistra Evropy," popisoval Fuksa průběh závodu.

Medaili na dálku věnoval strýci, který bojuje s těžkou nemocí. Jubilejní evropský titul je pro něj jen zastávkou k dalším cílům. "Je to samozřejmě super, poslechnout si tady tu písničku na stupních je úplně skvělé, ale já se nad tím moc nepozastavuju. Furt myslím do budoucna. Jsem rád, že jsem tohle splnil, už jsem si to odškrtnul. Teď si užiju tady ten den. Pak se zase zaměříme na trénink a na olympiádu," řekl mnohonásobný medailista z velkých akcí, kterému chybí ve sbírce jen olympijská medaile.

Zejména sobotní triumf na olympijském kilometru mu necelé dva měsíce před hrami v Tokiu dodal sebevědomí. "Každá medaile je hrozný motor dopředu k přípravě, k tréninku. Zvlášť ještě když je zlatá, tak je to perfektní. Já doufám, že jsem každému nahnal trošku strach, dostal jsem se jim do hlavy a celou přípravu budou myslet, co asi dělám a jak budu silný," dodal Fuksa.

Společně s bronzem kajakáře Jakuba Zavřela na pětistovce tak má Česko z aktuálního ME třetí medaili, i když na něm s výjimkou Fuksy nikdo další z českých olympioniků pro Tokio nezávodí.

Těsně pod stupni vítězů skončil v závodě na 500 metrů deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Na čtvrté příčce českou posádku dělilo od medaile zhruba půl sekundy. Špicar s Havlem, kteří společně získali bronz na kilometru na MS 2017, tak podruhé na tomto ME neúspěšně sahali po medaili. V sobotu byli společně s Vilémem Kukačkou a Janem Vorlem pátí v závodě čtyřkajaků na 500 metrů. "Je to zklamání spíš v tom, že to bylo zase o kousek. Ale jízda to byla dobrá na to, že už jsme pociťovali únavu," řekl Havel.

Kanoistka Jana Zetek obsadila ve finále dvoustovky sedmou příčku s více než třísekundovou ztrátou na vítěznou Polku Dorotu Borowskou. Kajakářka Anežka Paloudová skončila druhá ve finále B na 500 metrů. Kajakář Zavřel byl ve finále B na dvoustovce devátý.

200 m:

Muži:

K1: 1. Totka (Maď.) 35,385, Heath (Brit.) 0,022, 3. Menning (Švéd.) -0,152, ...finále B: 9. Zavřel (ČR) 37,312.

C2: 1. Pedrero, Grana (Šp.) 36,900, 2. Sliwinski, Lubniewski (Pol.) -0,106, 3. Zustautas, Korobov (Lit.) -0,400.

Ženy:

C1: 1. Borowská (Pol.) 46,888, 2. Luzanová (Ukr.) -0,707, 3. Romašenková (Rus.) -0,780, ...7. Zetek (ČR) -3,407.

K2: 1. Janičová, Ostermanová (Slovin.) 36,772, 2. Puttová, Kolodziejczyková (Pol.) -0,385, 3. Luczová, Kissová (Maď.) -0,418.

C2: 1. Andrejevová, Romasenková (Rus.) 43,824, 2. Ballaová, Takacsová (Maď.) -1,177, 3. Luzanová, Četverikovová (Ukr.) -1,380.

500 m:

Muži:

C1: 1. Fuksa (ČR) 1:49,259, 2. S. Tarnovschi (Mold.) -1,053, 3. Scheibner (Něm.) -1,140.

K2: 1. Litvinau, Natynčyk (Běl.) 1:30,334, 2. Danylenko, Kucharyk (Ukr.) -0,767, 3. Hoff, Schopf (Něm.) -0,881, 4. Špicar, Havel (ČR) -1,367.

Ženy:

K1: 1. Jorgensenová (Dán.) 1:53,402, 2. Kozaková (Maď.) -0,560, 3. Povchová (Ukr.) -1,717, ...finále B: 2. Paloudová (ČR) 1:59,323

K4: 1. Maďarsko (Luczová, Csipesová, Karaszová, Bodonyiová) 1:34,114, 2. Bělorusko -0,148, 3. Dánsko -1,386.

1000 m:

Muži:

K2: 1. Hoff, Schopf (Něm.) 3:19,973, 2. Baláž, Botek (SR) -1,774, 3. Nekriosius, Olijnik (Lit.) -2,370.

C2: 1. Brendel, Hecker (Něm.) 3:42,555, 2. Šamšurin, Pervuchin (Rus.) -2,256, 3. Chirila, Michalachi (Rum.) -2,700.

5000 m:

Muži:

C1: 1. Brendel (Něm.) 23:22,446, 2. Fodor (Maď.) -6,129, 3. Tacchini (It.) -22,443, ...5. Březina (ČR) -50,575.

K1: 1. Noe (Maď.) 20:44,405, 2. Jurenja (Běl.) -0,532, 3. Pimenta (Portug.) -0,872, ...7. Davídek (ČR) -28,092.

Ženy:

C1: 1. Klimovová (Běl.) 26:25,017, 2. Horányiová (Maď.) -17,609, 3. Babaková (Ukr.) -37,517, ...5. Zetek (ČR) -1:32,479.

K1: 1. Bodonyiová (Maď.) 23:09,331, 2. Mirončenková (Rus.) -1,100, 3. Pradlerová (Něm.) -6,007.