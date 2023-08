Kanoista Fuksa se po pěti stříbrech zbavil na kilometru pozice korunního prince

Duisburg (Německo) - Od roku 2014 nasbíral kanoista Martin Fuksa na kilometrové trati pět stříbrných světových medailí a nyní je nadšený, že se konečně i na této distanci dostal na trůn. Pozici světového šampiona si mohl vychutnávat jen chvíli, ještě dnes ho čeká na MS v Duisburgu další závod.

Fuksa poprvé na olympijské distanci při vrcholu sezony porazil kompletní konkurenci. "Bylo na čase. Už to chtělo prolomit a z vicemistra se posunout na mistra, což se mi povedlo. Takže říkejte mi dneska mistr, ale jenom dneska," radoval se.

Na šampionátu v Duisburgu se mu dařilo v rozjížďce i semifinále, před finále měl den volna. S nervozitou ale nebojoval o nic více než obvykle. "Bývám před závody ještě asi nervóznější než dneska. Když jste první v cíli, je to super, pak zapomínáte, jestli jste byl nervózní, všechno klapalo," svěřil se.

Finále zvládl ve velkém stylu. Neútočil hned po startu, ale držel se v kontaktu se špicí a pak měl mohutný závěr. "Je to kilometr, není potřeba vyhrát 250 ani 500 ani 750. Důležité je být první v cíli. Takže já se jen klidnil a říkal si: 'Jeď jenom s nima a pošetři síly do finiše'. Tolik jsem jich nepošetřil, protože kluci jeli hodně rychle, ale měli jich na finiš míň než já a z toho jsem těžil," popsal průběh finále.

Těsně před cílem už kontroloval pozici. "Nejel jsem úplně naplno. Věděl jsem, že vedu. Špatné bylo, že jsem se trochu povolil v tom finiši, začal jsem docela tuhnout a najednou jsem viděl Rumuna, jak se hrozně blíží. Říkám si: 'Ty vado, to jsem podcenil, ale do cíle mi to asi vyjde'," oddechl si.

Ovlivnilo ho vědomí toho, že finálovým závodem na kilometru jeho šichta neskončila. "Už jsem měl v hlavě to deblové semifinále s bráchou, tak jsem si mohl dovolit něco pošetřit. Ale tak jedno procento, dvě. Možná to dodá sílu, když vyhrajete, tak si řeknete, že jste něco ušetřili, ale kdybych měl jet rychleji, tak to možná nedokážu. Důležité je, že jsem byl první," uvedl.

Chystal se na to, jak po medailovém ceremoniálu bude muset zregenerovat a připravit se na semifinále deblkánoí na pětistovce, které společně s bratrem Petrem pojede krátce před 16. hodinou. "Doufám, že bráchovi se do toho půjde lépe, když za sebou bude mít mistra světa," poznamenal a dodal, že cíl je postup do finále. To by dalo sourozenecké dvojici velkou šanci na vyjetí olympijské kvóty. Tu své zemi zajistí osm lodí z finálové devítky.