Kanoista Fuksa se na Evropských hrách pokusí o medaili

Minsk - Kanoista Martin Fuksa se dnes na Evropských sportovních hrách v Minsku pokusí rozšířit medailovou sbírku české výpravy. Obhájce stříbra z předešlých her v Baku postoupil v úterý na trati 1000 metrů přímo do dnešního finále, spolu s bratrem Petrem se přes semifinále dostal do bojů o medaile i na deblkanoi.

Své soutěže dnes v Bělorusku zahájí i zápasníci. České naděje budou reprezentovat volnostylařky Lenka Hocková (do 57 kg) a především vicemistryně Evropy Adéla Hanzlíčková v kategorii do 68 kg. Ve hře bude i majitel dvou bronzových medailí Filip Nepejchal, tentokrát v třípolohové střelbě z malorážky, ke slovu přijdou i skeetaři či střelci z rychlopalných pistolí, pokračují mimo jiné i atletické soutěže.

Česká výprava má zatím na kontě sedm medailí, což je stejný počet jako při premiéře Evropských her před čtyřmi roky v Baku. Tentokrát je ale mezi cennými kovy premiérově i zlato, o které se postaral David Kostelecký v trapu.