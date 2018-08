Montemor-O-Velho (Portugalsko) - Kanoista Martin Fuksa postoupil na mistrovství světa v Portugalsku jako nejrychlejší muž rozjížděk rovnou do pátečního finále na trati 500 metrů, přímý postup si pak odpoledne zajistil výhrou v rozjížďce i na dvojnásobné trati. Nejlepší čas ze všech zajel na pětistovce také kajakář Josef Dostál, který pak rovněž vyhrál i svoji rozjížďku na kilometru, ale v obou případech mu první místa stačila "jen" k postupu do semifinále.

"Chtěl jsem dvakrát vyhrát a to se mi povedlo. Kilometr byl trochu delší, jelikož foukalo fakt dost proti, tak jsem rád, že jsem to zvládnul a že snad ušetřím nějaké síly, když nemusím jet žádné semifinále," uvedl Fuksa, jenž je letos neporažený na pětistovce i kilometru.

S Fuksou si finále na 500 metrů zajistili i spolufavorizovaný Brazilec Isaquias dos Santos a Francouz Thomas Simart, zatímco velký rival Sebastian Brendel z Německa bude muset v pátek před odpoledním finále absolvovat semifinále. Na kilometru už Brendel nezaváhal a stejně jako Dos Santos postoupili s Fuksou přímo do finále.

O medaile na pětistovce budou kajakáři i kanoisté v Portugalsku závodit v pátek, na kilometru v sobotu. "Nejel jsem naplno, spíš zadrženě. Nechtěl jsem se úplně propálit, protože mistrovství světa je dlouhé, a kdybych to tam hned první den pořádně poslal, chyběly by mi síly na konci. Disciplín a startů mám hodně, takže jsem musel trochu pošetřit síly. I přesto to byla dvě vítězství," řekl Dostál, jenž se pro MS vrátil i do čtyřkajaku.

Do pátečních semifinále na 1000 metrů dnes postoupili z druhého místa v rozjížďce deblkanoistů Filip Dvořák a Tomáš Janda, deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel se kvalifikoval ze třetí pozice. Semifinále na kilometrové trati čeká i kajakářku Annu Kožíškovou.

Kajakářku Sofii Kinclovou poslal na pětistovce z rozjížděk do semifinále až čas. Postoupila i čtyřkanoe Ivan Procházka, Daniel Kořínek, Antonín Hrabal, Jan Počta a na dvoustovce deblkajakáři Filip Šváb, Ondřej Bišický a kanoistka Jana Ježová.