Kanoista Fuksa postoupil na ME přímo do finále na kilometru i pětistovce

Mnichov - Martin Fuksa úspěšně vstoupil do mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Mnichově. Český kanoista vyhrál svou rozjížďku na trati 500 metrů, na kilometru byl druhý a v obou případech postoupil přímo do finále. Do bojů o medaile se kvalifikovala i kajakářka Adéla Házová, která byla na kilometru třetí.

"Mým cílem bylo dnes postoupit na obou tratích přímo do finále, což se mi podařilo," pochvaloval si Fuksa, který na nedávném mistrovství světa v Halifaxu získal dva bronzy. "Pokaždé chci vyhrát a vždy je cílem zlatá medaile. Dám do toho vše a uvidíme," dodal devětadvacetiletý kanoista, kterého na kilometru porazil Rumun Catalin Chirila. Postup do finále ale Fuksa bezpečně kontroloval.

Do semifinále dnes postoupili na pětistovce kajakáři Jakub Zavřel a Anežka Paloudová, na deblkajaku Eliška Betlachová a Házová. Kajakář Ondřej Mašek byl v rozjížďce na kilometru osmý a ME pro něj již skončilo.