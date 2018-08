Montemor-o-Velho (Portugalsko) - Kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál získali na mistrovství světa v Portugalsku další dvě medaile a bilanci české výpravy rozšířili na čtyři cenné kovy. Fuksa obhájil stříbro v závodu na 1000 metrů, Dostál na stejné trati zopakoval loňský bronz z Račic.

Fuksa na kanálu v Montemoru navázal na páteční bronzovou medaili z poloviční trati. Stejně jako vloni v Račicích nestačil pouze na velkého německého rivala Sebastiana Brendela, který se stal mistrem světa na kilometru počtvrté za sebou.

Od Moskvy 2014 za ním dojíždí Fuksa na světových šampionátech druhý. I když se dnes český reprezentant cítil lépe než na pětistovce, na vítězství to opět nestačilo. "Jsem spokojený, už několikátý rok po sobě mě porazil Sebastian Brendel, je to prostě král. Myslím, že kilák mi jde líp a líp, možná nejlíp v celé sezoně," řekl pětadvacetiletý kanoista po zisku osmé medaile na MS.

Dostál, jenž v pátek na pětistovce slavil titul, dnes na olympijské trati podlehl domácímu vítězi Fernandu Pimentovi a Němci Maxi Rendschmidtovi. A podobně jako loni v Račicích nebyl z bronzu nijak nadšený. "Ten závod nebyl ideální. Budu to muset probrat s trenérem, co jsme udělali špatně. Jestli to bylo soustředěním se na 500, špatně rozvržené síly, nakonec možná i špatně zvolená dráha. Úplně se to nepodařilo," posteskl si.

Deblkajak Filip Šváb, Ondřej Bišický skončil osmý na sprinterské trati 200 m. Ve finále B byly osmé kajakářka Sofie Kinclová na 500 m a kanoistka Jana Ježová na 200 m.

Obměněný čtyřkajak je ve finále MS na 500 metrů

Čtyřkajak Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba postoupil do finále na olympijské pětistovce. České kvarteto, které v tomto složení jede první závod, semifinálovou jízdu vyhrálo. Ze semifinále deblkanoí na 500 metrů naopak do boje o medaile nepostoupili Petr a Martin Fuksovi ani Lenka Součková s Hanou Ježovou.

Čtyřkajak v rozjížďce šetřil síly. O vítězství, zajišťující přímý postup, do finále od začátku usilovali hlavně Maďaři. České kvarteto dojelo páté nedaleko druhé pozice. "My už jsme si před startem řekli, že to pošetříme kvůli Pepovi. Že pojedeme na čtvrté páté místo, protože to jsme věděli, že bude dobrá dráha na semifinále na pravé straně, která je víc krytá před větrem," řekl Zavřel.

Obměněná sestava, ve které po neúspěšném ME nahradili Štěrba s Dostálem Jakuba Špicara a Daniela Havla, tak jela semifinále v druhé dráze. Ačkoliv na Dostála už doléhala únava ze čtvrté jízdy za den, v závěru semifinále česká posádka kontrolovala postup. Češi ještě před sebe chtěli pustit Portugalce, aby měli ve finále dráhu u břehu, ale to jim nevyšlo.

Dostál měl obavy, aby našel pro semifinále ještě dost sil. "Já jsem hrozně rád, že jsem odjel, co jsem odjel, protože abych řekl upřímně, tak já jsem se před tím semifinále hrozně bál, že už na to nemám. Bylo mi strašný vedro. Nevím, jestli to bylo tím horkem, nebo jsem chytl nějaký úpal, ale byl jsem hrozně vyšitej," popisoval. Těšil se, že v nedělním finále bude odpočatější. "Teď už je to v pohodě. Zítra už jedem závod asi v půl druhý, takže za mě dobrý."

Bratři Fuksovi v rozjížďce z nevýhodné deváté dráhy ve větru porazili jen japonskou posádku a skončili osmí. Postoupili ale díky lepšímu času, protože ve druhé rozjížďce startovalo osm lodí včetně outsiderů z Mosambiku, kteří na nejlepší nestačili.

V semifinále Fuksovi opět z deváté dráhy obsadili pátou příčku, od postupu je dělila více než sekunda. Šampionát tak pro ně skončil. "Proti větru jsme dělali, co jsme mohli, a myslím, že příště to bude lepší. Budeme se snažit to hodit za hlavu, abychom byli příště lepší," řekl mladší Petr.

Zkušenější Martin nerad hledá příčinu neúspěchu v nevýhodné dráze, ale tentokrát i on uznal, že se to na výsledku podepsalo. "Ještě nemáme takovou kvalitu, abychom bojovali s těmi nejlepšími a ještě s nepříznivýma podmínkami," poznamenal.

Rovněž Součková a Ježová skončily v semifinále deblkanoistek páté. Čeká je finále B.

1000 m:

Muži:

C1: 1. Brendel (Něm.) 3:48,390, 2. Fuksa (ČR) 3:49,625, 3. Dos Santos (Braz.) 3:50,190.

K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:27,666, 2. Rendschmidt (Něm.) 3:28,391, 3. Dostál (ČR) 3:29,177.

K4: 1. Německo (Gecsö, Thordsen, Schopf, Reuschenbach) 2:57,947, 2. Slovensko 2:58,914, 3. Španělsko 2:59,341.

500 m:

Muži:

C4: 1. Rusko (Petrov, Melantěv, Pavlov, Štyl) 1:35,606, 2. Ukrajina 1:36,726, 3. Itálie 1:37,196.

Ženy:

K1: 1. Kozáková (Maď.) 1:47,254, 2. Carringtonová (N. Zél.) 1:47,984, 3. Chudzenková (Běl.) 1:48,724, ...finále B: 8. Kinclová (ČR) 1:57,802.

K2: 1. Kárászová, Kozáková (Maď.) 1:43,065, 2. Carringtonová, Ryanová (N. Zél.) 1:43,088, 3. Fritzová, Kriegersteinová (Něm.) 1:45,589.

200 m:

Muži:

K2: 1. Balaska, Birkás (Maď.) 31,873, 2. Craviotto, Toro (Šp.) 32,133, 3. Grujič, Novakovič (Srb.) 32,156, ...8. Šváb, Bišický (ČR) 33,136.

Ženy:

C1: 1. Vincentová-Lapointeová (Kan.) 45,567, 2. Romasenková (Rus.) 46,242, 3. Borowská (Pol.) 46,812, ...finále B: 8. Ježová (ČR) 49,573.

K2: 1. Weberová, Dietzeová (Něm.) 37,157, 2. Imrieová, Fisherová (N. Zél.) 37,197, 3. Kičasovová-Skoryková, Horlovová (Ukr.) 37,294.