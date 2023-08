Kane souhlasil s přestupem do Bayernu, čeká ho zdravotní prohlídka

Harry Kane z Tottenhamu tleská divákům poté, co jeho tým prohrál s Liverpoolem v utkání 34. kola anglické fotbalové ligy, které se hrálo 30. dubna 2023.

Harry Kane z Tottenhamu tleská divákům poté, co jeho tým prohrál s Liverpoolem v utkání 34. kola anglické fotbalové ligy, které se hrálo 30. dubna 2023. ČTK/AP/Jon Super

Londýn - Hvězdný fotbalový útočník Harry Kane podle médií souhlasil s přestupem z Tottenhamu do Bayernu Mnichov a stane se nejdražším hráčem německé ligy. Transfer třicetiletého Angličana by měl bundesligové šampiony vyjít na více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun).

Bayern se s Tottenhamem dohodl už během čtvrtka, sám Kane ale podle BBC upřednostňoval spíš pokračování v londýnském celku, v němž působí od mládežnických let. Deník Bild nebo televize Sky Sports ale dnes informovaly, že kapitán anglické reprezentace přece jen odletí do Mnichova na zdravotní prohlídku. V Bavorsku je pro něj připravena čtyřletá smlouva.

Kaneův přestup se stane nejdražším nákupem v šedesátileté historii bundesligy. Anglický kanonýr by se měl stát novou ofenzivní oporou, kterou Bayern marně hledal po loňském odchodu Roberta Lewandowského do Barcelony. Senegalec Sadio Mané se neprosadil podle představ a po jedné sezoně zamířil na začátku srpna do saúdskoarabského an-Nasru.

S 58 góly nejlepší střelec anglické reprezentace má v Tottenhamu smlouvu do roku 2024. V týmu "Kohoutů" působí od roku 2004 s výjimkou dvou let, která strávil na hostování. Před dvěma lety měl o něj zájem Manchester City, klubový šéf Daniel Levy ale tehdy 100 milionů liber (2,8 miliardy korun) odmítl.

Kane se stal třikrát nejlepším kanonýrem anglické ligy, v níž dal 213 gólů. Po Alanu Shearerovi (260) je druhým nejlepším střelcem v historii soutěže. S Tottenhamem i reprezentací ale stále čeká na první trofej. Na klubové úrovni jí byl nejblíže v roce 2019, kdy Londýňané ve finále Ligy mistrů nestačili na Liverpool. S reprezentací před dvěma lety došel do finále mistrovství Evropy, v němž před domácím publikem ve Wembley Angličané podlehli Itálii v penaltovém rozstřelu.

Bayern během letního přestupního zatím posílili Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer a Kim Min-če.