Kane po předčasném konci v San Jose dostane další šanci v NHL v Edmontonu

Edmondon (Kanada) - Po předčasném konci v San Jose dostane hokejový útočník Evander Kane další šanci v NHL v Edmontonu. Podle zámořských médií uzavřou Oilers s třicetiletým kanadským hráčem roční smlouvu s minimální mzdou 750.000 dolarů.

Podpis kontraktu závisel na výsledku vyšetřování Kanea kvůli údajnému porušení opatření proti covidu-19. Vyšetřování NHL ve čtvrtek uzavřela kvůli nedostatku důkazů a hráče nijak trestat nebude. V říjnu Kane dostal zákaz startu v 21 zápasech za falšování dokladů o očkování.

Sharks ho poté poslali do svého farmářského týmu. V prosinci Kane údajně po pozitivním testu na koronavirus odcestoval z Kalifornie do svého domu ve Vancouveru, čímž by porušil pravidla AHL. Vedení San Jose pak hráče nabídlo ostatním klubům NHL a následně mu vypovědělo smlouvu. O jeho služby měl podle kanadské televizní stanice Sportsnet zájem vedle Edmontonu také Washington.

V minulé sezoně byl Kane nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem San Jose. V klubu působil od roku 2018, kdy podepsal sedmiletou smlouvu na 49 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun). V základní části NHL, v níž nastupoval také za Atlantu, Winnipeg a Buffalo, má na kontě 264 gólů a 242 asistencí v 769 zápasech.

V Edmontonu se sejde s ofenzivními hvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. Navzdory jejich výkonům jsou Oilers v tabulce Západní konference až jedenáctí.