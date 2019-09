Kane litoval ztráty vedení, hvězdné trio PSG nahradil Di María

Atény - Fotbalisté Tottenhamu už podruhé během krátké doby promarnili dvoubrankové vedení. Útočníka Harryho Kanea proto po středeční remíze 2:2 s Olympiakosem Pireus v Lize mistrů štvalo, že se finalisté minulého ročníku prestižní soutěže nedokážou poučit z vlastních chyb.

Tottenham na začátku září v Premier League remizoval 2:2 s Arsenalem, přestože nad londýnským rivalem už vedl 2:0. A stejný kolaps nyní Spurs předvedli ve středu v úvodním utkání skupiny Ligy mistrů v Řecku. "Naprosto chápu, že je trenér naštvaný. Je tady pět let a my pořád dokola opakujeme stejné chyby," citoval Kanea server BBC.

"Už nejsme mladí a nezkušení hráči. Máme za sebou velké zápasy v klubu i v reprezentaci," přidal Kane, který se proti Arsenalu i Olympiakosu prosadil z penalty. Ve středu v Aténách otevřel v 26. minutě skóre a krátce nato přidal druhý gól hostů Lucas Moura.

Jenže Olympiakos ještě těsně před poločasovou přestávkou snížil a v 54. minutě z pokutového kopu srovnal Mathieu Valbuena. "Musíme prostě přijít na to, jak se podobných výpadků vyvarovat. Musíme hrát lépe, víc udělat nemůžeme," řekl Kane.

Trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino byl po zápase naštvaný, že jeho hráči nedali do utkání sto procent. "Pouštíme soupeře snadno do šancí a dostáváme spoustu gólů. To se musí změnit," prohlásil argentinský kouč. "A jediný recept je ten, že na sebe budeme přísnější a budeme mít větší nároky. Tréninky budou odteď psychicky mnohem tvrdší," dodal.

Hvězdné trio PSG proti Realu nahradil Di María

Žádný Neymar, Kylian Mbappé nebo Edinson Cavani? Pro Paris St. Germain to ve středu v Lize mistrů proti Realu Madrid nebyl žádný problém. Trojici útočných hvězd pařížského celku totiž nahradili jiní hráči v čele s Ángelem Di Maríou, který se na vítězství 3:0 podílel dvěma góly.

Neymara nepustil do hry trest za urážku rozhodčích, zatímco Mbappé a Cavani jsou zranění. Domácím tak v úvodním utkání nového ročníku Ligy mistrů chybělo jedenáct z dvaceti gólů z minulého ročníku. "Bez nich možná na ostatní hráče nebyl takový tlak," řekl trenér francouzského klubu Thomas Tuchel.

"Bez nich jsme nebyli favorité a díky tomu se ostatní uvolnili," přidal německý kouč, ale zdůraznil, že i přesto doufá v brzký návrat hvězdného tria. "V pár zápasech se bez nich obejdeme, ale ostatní musí v takovém případě hrát na hranici možností," prohlásil Tuchel.

Hvězdou večera byl Di María, který domácím zařídil dvougólové vedení. Pro argentinského fotbalistu šlo o vydařený zápas proti klubu, kde strávil čtyři roky a vyhrál s ním i Ligu mistrů. "Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát i bez Neymara, Mbappého a Ediho. Museli jsme ale hodně dřít a ještě víc běhat," řekl Di María.

"Jeho levá noha je výjimečná. Byl také velmi silný v obraně a Carvajalovi vůbec nic nedovolil," přidal Tuchel, který rovnež ocenil záložníka Idrissu Gueyeho. "Hodně jsem bojoval, abych ho získal. Byl jako stroj. Ani na chvíli nezastavil a pořád byl v pohybu. A to je proti týmům jako Real životně důležité," uvedl kouč.

Pro Paris St. Germain šlo navíc o důkaz, že umí hrát i proti silným soupeřům. Francouzský celek totiž ani po příchodu bohatých katarských majitelů nedokázal Ligu mistrů vyhrát. V posledních třech sezonách vypadl vždy v osmifinále, když nestačil na Manchester United, Real a Barcelonu.

Navzdory přesvědčivé výhře se však Tuchel nenechal unést a už v úvodu tiskové konference po středečním utkání novináře v Parku princů varoval. "Ještě než položíte první dotaz... Jestli se mě někdo zeptá, jestli vyhrajeme Ligu mistrů, tak okamžitě odcházím," prohlásil.

Zidane byl po prohře s PSG zklamaný z vlažného nasazení

Fotbalisté Realu Madrid poprvé od roku 2006 vstoupili do skupiny Ligy mistrů porážkou a při středeční prohře 0:3 s Paris St. Germain v Paříži navíc ani jednou netrefili branku. Trenér španělského celku Zinédine Zidane proto nešetřil kritikou.

"Soupeř nás přehrál naprosto ve všem. Stylem hry, v záloze..." citovala Zidana agentura Reuters. "Ale co mě naštvalo úplně nejvíc, bylo naše nasazení. Úplně nám chybělo a na takové úrovni a v takovém zápase se něco takového prostě nesmí stát," přidal sedmačtyřicetiletý kouč.

Realu přitom všechno hrálo do karet. Domácím chybělo hvězdné útočné trio Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, přesto hráči Paris St. Germain dokázali zvítězit díky dvěma gólům Ángela Di Maríi a neúnavné práci záložníků Idrissy Gueyeho a Marca Verrattiho.

"Soupeř si vždycky vytvoří nějaké šance a Paris St. Germain na to má velmi dobré hráče. Ale my hráli bez zápalu," uznal Zidane. "Samozřejmě, že se může se stát, že vám zápas nevyjde a hrajete špatně. Ale díky bojovnosti můžete být stále ve hře," přidal.

"My máme v útoku hráče jako Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard a nevytvořili jsme si jedinou pořádnou šanci. Z toho mám prostě divný pocit," řekl kouč Realu. "Dnes jsme se vůbec nedostali do zápasu, ale vyhráváme i prohráváme společně, a i když je těžké takovou porážku skousnout, tak už musíme myslet na další zápas," dodal.