Kandidátky do Senátu nejsou kompletní, mnozí senátoři ale budou funkci obhajovat

Praha - Většina senátorů, kterým letos končí funkční období, se bude v podzimních volbách opět ucházet o přízeň voličů. Mandát bude obhajovat i předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS), naopak dosavadní senátoři v obvodech Hodonín a Brno-město 55 nikoliv. Všichni protikandidáti senátorů, kteří chtějí své křeslo obhajovat, zatím ale nejsou známí, mnohé strany či uskupení kandidáta zatím nenominovaly. Čas na to mají do 19. července. Senátní volby se budou konat v 27 obvodech spolu s volbami do zastupitelstev obcí 23. a 24. září, o týden později se bude hlasovat v druhém kole.

Velká část politických stran neoznámila své kandidáty v Praze, kde budou na podzim volby ve třech obvodech. Současní senátoři ale svá křesla obhajovat budou, a to Jiří Růžička (TOP 09) v Praze 6, Renata Chmelová s podporou STAN a Zelených v Praze 10 a Ladislav Kos za Zelené v Praze 11.

Některé strany kandidáta zatím nenominovaly ani v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) bude ale obhajovat pozici v obvodě Blansko a senátor Jiří Dušek coby nezávislý kandidát ČSSD v obvodě 58 Brno-město. V Moravskoslezském kraji se bude volit v obvodech Ostrava-město, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Bruntál, přičemž v Ostravě chce funkci senátora obhájit Zdeněk Nytra, který bude o přízeň voličů usilovat za koalici Spolu. Piráti a ČSSD zřejmě žádného kandidáta do Senátu stavět nebudou a jen podpoří vybrané kandidáty, s kandidaturou v Ostravě nepočítají ani komunisté. STAN a ANO zatím nemají o kandidátech definitivně rozhodnuto.

Na Liberecku je známá jen kandidatura dlouholetého starosty Chrastavy Michaela Canova, který bude v 34. obvodu obhajovat senátorské místo.

Do Senátu za obvod Ústí chce podle zjištění ČTK kandidovat zatím pět lidí, za Most dva. Je mezi nimi poslankyně, komunální politici, historik a pedagog. Nynější senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) dříve ČTK řekl, že zatím nemá jasno v tom, zda bude znovu kandidovat. Aktuální vyjádření se ČTK získat nepodařilo.

Naopak senátor Jan Horník (STAN), který v horní komoře zastupuje Karlovarsko 18 let, bude na podzim znovu kandidovat. O hlasy voličů s ním bude usilovat i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který bude kandidovat pod hlavičkou hnutí Karlovarská občanská alternativa.

V obvodu Plzeň - město zájem o kandidaturu projevilo zatím šest lidí včetně třiasedmdesátiletého Václava Chaloupka, který bude senátorské křeslo obhajovat a kterého nominuje jeho strana OPAT spolu se STAN.

Ani v Pardubickém kraji nejsou všechna jména kandidátů zatím známá, nicméně většina stran zastoupených ve Sněmovně bude mít kandidáty. Na Pardubicku to bude například senátorka Miluše Horská jako kandidát KDU-ČSL a politického hnutí Nestraníci. V obvodu 46 Ústí nad Orlicí bude kandidovat starosta Letohradu Petr Fiala jako kandidát KDU-ČSL a politického hnutí Společně pro kraj.

V Královéhradeckém kraji se volby budou konat v obvodě Jičín, do něhož vedle Jičínska spadá i část Nymburska. O hlasy voličů se tam budou vedle senátora Tomáše Czernina (TOP 09) ucházet také Jaromír Dědeček (ANO), Dana Kracíková (STAN), Marta Martinová (Piráti) a Václav Ort (KSČM).

Ve středních Čechách budou obhajovat své mandáty všichni senátoři, kterým končí mandát. Na Berounsku to bude Jiří Oberfalzer (ODS), který je senátorem nepřetržitě od roku 2004, na Kutnohorsku sociální demokrat Jaromír Strnad a na Mělnicku Petr Holeček (STAN). Všichni tři budou podle zjištění ČTK ve svých městech zároveň kandidovat v obecních volbách.

V obvodě Jihlava, kde bude znovu kandidovat za ODS šéf Senátu Vystrčil, má kandidáta jen KSČM a ANO. Zástupci dalších stran, které ČTK oslovila, buď vlastního kandidáta nenavrhnou, nebo budou o jeho jménu teprve jednat.

Postupně kandidáty zveřejňují i strany na Olomoucku. Již nyní je jasné, že znovu do voleb půjde senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL) a že hnutí ANO v obvodu 61 Olomouc vyšle poslance a lékaře letecké záchranné služby Milana Brázdila, který v roce 2016 v druhém kole prohrál souboj o post senátora právě s Kantorem.

V Senátu by chtěla zůstat i křesťanská demokratka Šárka Jelínková, která bude obhajovat mandát v obvodu číslo 76. Vedle okresu Kroměříž zahrnuje i několik obcí na Vyškovsku. Jelínkovou by měly podpořit také ODS a TOP 09. Protikadidátkami jí budou advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která kandiduje jako nestranička za Nezávislé, bývalá poslankyně Marie Pěnčíková z KSČM nebo předsedkyně představenstva společnosti Industry Servis ZK Lucie Pluhařová za ANO

Na Táborsku kandidují do horní komory zástupci dvou silných bloků

Kandidáti dvou bloků se silnou voličskou základnou se proti sobě postaví v září ve volbách do Senátu v táborském okrese. Současný senátor Jaroslav Větrovský má podporu hnutí ANO a Jihočeši 2012. Ředitele jihočeské záchranné služby Marka Slabého nominovala koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. O hlasy voličů však budou usilovat i další kandidáti, vyplývá z ankety ČTK.

ANO a Jihočeši 2012, které podporují Větrovského, získali v posledních krajských volbách v součtu téměř 25 procent hlasů. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL skoro 28 procent. "Chceme posunout Táborsko do zdravě konzervativní roviny, kterou v minulosti představoval dlouholetý úspěšný senátor Pavel Eybert," uvedl Slabý.

Větrovský sílu v regionu prokázal před šesti lety. Tehdy zvítězil, i když o místo v Senátu usilovali například tehdejší táborský starosta Jiří Fišer nebo tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Kromě Větrovského a Slabého oznámili kandidaturu i další politici. Piráti vybrali krajského zastupitele Martina Kákonu, který by se v horní komoře chtěl zaměřit především na ekologii a moderní technologie. STAN bude reprezentovat dlouholetý starosta Plané Nad Lužnicí Jiří Šimánek. "Na podzim bude kandidovat i do obecního zastupitelstva, ale už nemá ambice být starostou. Také proto souhlasil s nominací do voleb do Senátu," řekl tajemník jihočeského STAN Michal Novák.