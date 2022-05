Kandidátkou na jmenování viceprezidentkou NKÚ Sněmovna zvolila Zikmundovou

Praha - Kandidátkou na jmenování viceprezidentkou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Sněmovna zvolila Simeonu Zikmundovou, kterou navrhla vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Zikmundová porazila v dnešním druhém kole tajné volby poslance a nominanta opozičního hnutí ANO Romana Kubíčka. O výsledcích ČTK informoval předseda sněmovní komise Martin Kolovratník (ANO).

Ke zvolení bylo nutných nejméně 96 poslaneckých hlasů. Náměstkyni na ministerstvu životního prostředí Zikmundové dalo hlas 100 poslanců. Místopředsedu sněmovního kontrolního výboru Kubíčka volilo 87 poslanců.

Poslanci vybírají nástupce Zdeňky Horníkové, které skončil mandát. Viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje do funkce prezident republiky.

V prvním volebním kole před dvěma týdny žádný z dvojice uchazečů dostatečný počet hlasů nezískal. Zikmundovou tehdy volilo 84 a Kubíčka 82 poslanců. Ke zvolení bylo potřeba aspoň 89 hlasů.

Kubíček se původně ucházel o funkci prezidenta úřadu. Nominace se ale vzdal a oznámil, že se bude ucházet o pozici viceprezidenta. Zikmundová už v NKÚ působila, pracovala tam do roku 2012 jako ředitelka správní sekce. Z úřadu odešla poté, co skončil tehdejší prezident František Dohnal a úřad vedl viceprezident a nynější prezident Miloslav Kala. Zikmundová svůj odchod tehdy označila za čistku, Kala to ale popřel.

Kalu letos v březnu Sněmovna opět zvolila kandidátem do čela úřadu. Prezident republiky Miloš Zeman ho na dalších devět let jmenoval do funkce.