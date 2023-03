Kandidátkou hnutí ANO na primátorku Ostravy je Hana Tichánková

Ostrava - Oblastní sněm hnutí ANO v Ostravě dnes nominoval na primátorku města bývalou místostarostku městské části Jih a novou předsedkyni klubu městských zastupitelů ANO Hanu Tichánkovou. Novinářům to řekl ostravský předseda hnutí Richard Vereš. Ze zastupitelského klubu ANO začali poté, co vyloučil primátora Tomáše Macuru a jeho náměstkyni Zuzanu Bajgarovou (dříve ANO), odcházet další lidé. Klub dosud přišel celkem o sedm členů. Jeho štěpení vedlo k rozpadu ostravské koalice tvořené kromě ANO také Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. ANO má ambici ponechat si funkci primátora.

Podle Vereše je snahou hnutí vytvořit co nejsilnější koalici, ale prozatím nemá žádnou preferovanou variantu. Vyjednávací tým ANO začne jednat o koalici od čtvrtka. Schůzky zahájí s uskupením Spolu. Nebrání se jednání s žádným ze subjektů v zastupitelstvu, včetně nového klubu primátora Macury. "Určitě bychom s ním (Macurou) mohli sedět (v koalici), ale upřímně řečeno raději bych se této situaci vyhnula," řekla Tichánková. Vereš poukázal na to, že jednání začnou s dosavadními koaličními partnery, koalici by tak ANO rádo stavělo na půdorysu té současné. V klubu ANO zůstalo 14 zastupitelů, kteří dnes podle Vereše deklarovali, že jsou součástí klubu.

Primátor Macura se svými příznivci založil klub zastupitelů s prozatímním názvem Nezařazení, který má nyní sedm členů. Jsou v něm všichni, kdo byli z klubu ANO vyloučeni nebo z něj sami odešli. Problémy v ostravské buňce ANO odstartovala volba prezidenta. V ní Macura, podobně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO), veřejně podpořil Petra Pavla na úkor stranického šéfa Andreje Babiše. Oba moravskoslezští politici pak hnutí opustili. Macura a Bajgarová poté byli vyloučeni z klubu zastupitelů. Posléze klub opustili náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a Maxim Pachomov a dnes náměstek Karel Malík. Kvůli odchodům koalice, která původně měla převahu 33 hlasů, ztratila většinu v 55členném zastupitelstvu. Zástupci koaličních uskupení začali mluvit o potřebě vzniku nové koalice a někteří už zahájili první jednání. Někdejším členům klubu ANO, kteří ho dobrovolně opustili, nyní hrozí i vyloučení z hnutí. Sám odešel z hnutí Čep.

Vereš ČTK řekl, že vyloučení primátora z klubu bylo vyvoláno především členskou základnou. "Pořád je to stavěno do pozice, že primátor byl z klubu vyloučen v důsledku toho, že vyjádřil svůj názor na to, že bude volit Petra Pavla. Na druhou stranu je potřeba říct, že členská základna měla problémy i s dalšími jeho vyjádřeními," řekl Vereš.

Nominaci na primátora měli kromě Tichánkové také starosta Jihu Martin Bednář a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová, kteří se však své nominace vzdali. Podpora Tichánkové byla podle Vereše významná, i když někteří při hlasování byli proti nebo se zdrželi.

Macura se k nominaci Tichánkové staví kriticky. "Soudím, že nemůže být výstižnější zprávou o personální vyprahlosti a absenci jakéhokoliv hodnotového ukotvení 'zbytku' ostravského ANO, než tato nominace," uvedl primátor na twitteru.

ANO volby v Ostravě s převahou vyhrálo a i po odchodu některých členů zůstává nejsilnějším politickým klubem v městském zastupitelstvu, má 14 členů. Další uskupení dosavadní koalice měla celkem 12 zastupitelů - devět bylo ze Spolu a tři měli Piráti. Klub Nezařazení má sedm členů. V opozici dosud bylo hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice se třemi. Možných variant budoucí podoby koalice existuje více, lídr druhého nejsilnějšího uskupení Spolu Jan Dohnal (ODS) se domnívá, že koalice bude mít širší podobu než doposud.