Kandidátka pražského STAN do podzimních komunálních voleb se změní

Praha - Kandidátní listina pražského STAN do podzimních komunálních voleb dozná změn. Důvodem je kauza okolo bývalého náměstka primátora za STAN Petra Hlubučka. Vymění se čelo kandidátky, kterou projedná v úterý sněm STAN. ČTK to dnes sdělil náměstek primátora a lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček. Policisté v minulém týdnu zasahovali mimo jiné v Hlubučkově kanceláři na magistrátu nebo v dopravním podniku (DPP). V kauze je více než deset obviněných, Hlubuček stejně jako podnikatel Michal Redl skončili ve vazbě.

"Škody, které vznikly kauzou kolem pana Hlubučka, budeme napravovat roky. Je ale potřeba udělat všechno pro to, aby se nám důvěra v politiky začala navracet. Čtyři roky tvrdě pracuji jako první náměstek s čistým štítem," uvedl Hlaváček.

Do voleb chce jít s týmem lidí, kterým důvěřuje. To podle něho neznamená, že ti ostatní jsou špatní nebo se nějak provinili, avšak do čela kandidátky chce Hlaváček lidi, které zná. "Budou na ní osobnosti z městských částí, které je úspěšně vedou," řekl. Na kandidátce budou podle něho i noví lidé.

Novou kandidátku představí v úterý na jednání sněmu STAN, a pokud ji delegáti schválí, Hlaváček ji následně ve středu představí.

Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN. Jako místostarosta Prahy 9 a člen dozorčí rady DPP potom skončil Marek Doležal (TOP 09). Hlubuček rezignoval na post v dozorčí radě DPP i náměstka primátora a odvolán byl zastupiteli Lysolají z pozice starosty. Zastupitelem hlavního města Hlubuček zatím zůstává.