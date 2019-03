Brno - Končící předseda lidovců Pavel Bělobrádek lituje nevydařeného projektu koalice s hnutím STAN před volbami v roce 2017 i spolupráce s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). KDU-ČSL se podle něj ale poučila a chyby neopakovala při složitých jednáních po volbách, z nichž vzešla současná menšinová vláda ANO a sociálních demokratů. "Potvrdili jsme, že jsme se poučili a že nechceme opakovat stejnou chybu," uvedl dnes Bělobrádek v projevu k delegátům brněnského sjezdu KDU-ČSL. Lidovci neustoupili od podmínek, které před volbami přijali, řekl.

Kompromisem už podle Bělobrádka bylo lidovecké angažmá v Sobotkově vládě. Uvedl, že nyní by už nepřijal, aby ve vládě mohl zasednout člověk bez lustračního osvědčení - Andrej Babiš. Samotné fungování této vlády bylo pro něj nemilým překvapením. "Netušili jsme, že je možné, aby podaná ruka nic neznamenala, že elementární služnost se nenosí. Byli jsme překvapeni stylem, ale i obsahem jednání, nebyli jsme připraveni, co všechno je možné. Agresivita, lži, podrazy, to jsme zažili," popsal období, kdy byl vicepremiérem. Poznamenal, že tehdy byli lidovci "možná trochu naivní", na druhou stranu to podle něj byla dobrá zkušenost a poučení pro další jednání.

"Ukázali jsme, že o hodnotách nejenom mluvíme, že principy dodržujeme a že jsou limity, které nepřistoupíme nikdy," uvedl k jednáním o vládní koalici po volbách roku 2017.

Nevydařená koalice s hnutím STAN podle Bělobrádka lidovce poškodila a krach projektu přičítá mimo jiné svému špatnému odhadu. "Došlo k poškození strany, měl jsem to být já, kdo měl jasně situaci analyzovat, že většinově o tom nejsme přesvědčeni," konstatoval s tím, že i tato chyba ho dovedla k rozhodnutí do čela strany už nekandidovat. Za dobré rozhodnutí naopak má, že neodstoupil ihned po volbách a lidovce dovedl k řádnému sjezdu. "Předčasný sjezd by mohl rozkolísat citlivý ekosystém naší strany," uvedl s tím, že čas dostali kandidáti na předsedu na přípravu a lidovci unikátní možnost je "grilovat".

Kandidáti na předsedu KDU-ČSL plánují změny

Kandidáti na předsedu KDU-ČSL přicházejí na volební sjezd s plány na změny ve fungování strany. Podle končícího předsedy Pavla Bělobrádka hodnoty, které lidovci zastávají, zůstanou. Stejně jako kandidáti Jan Bartošek a Marek Výborný se domnívá, že volba nebude jednokolová. Třetí aspirant na předsedu Marian Jurečka si netroufl na dotaz ČTK odhadnout, jak bude hlasování probíhat. Bezmála 400 delegátů na brněnském výstavišti zvolí nového předsedu po osmi letech, očekává se, že se tak stane dnes vpodvečer.

"Čekám, že bude zvolen ten, který pomůže KDU-ČSL k tomu, aby se dobře a dynamicky vyvíjela vpřed," řekl ČTK Bělobrádek. Favorita na svého nástupce má, jeho jméno ale neprozradil. "Myslím, že co se týká hodnot a obsahu, že není moc co měnit, to jsou hodnoty, které jsou moderní už 2000 let. Je potřeba zapracovat na marketingu a komunikaci," poznamenal.

Podle Bartoška by strana měla vyvažovat politický systém. "Měla by aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost," uvedl. KDU-ČSL by podle něj měla být schopna uspět stejně jak v moravských krajích, tak například v kraji Ústeckém.

"Nejsme v situaci, kdy bychom byli v krizi, ale hledáme novou dynamiku, novou tvář, vize do budoucna, protože křesťansko-demokratická politika musí zůstat součástí politického spektra v České republice," řekl ČTK Výborný. Uvedl, že strana musí být silná personálně a v tématech. "Nemohou to být obecná klišé o podpoře rodiny, my to musíme přetavit v konkrétní návrhy a program, kde se volič bude vidět," doplnil.

Oba si pochvalovali pozitivní kampaň, mluvili o ní nikoli jako o souboji, ale jako o soutěži. "To, že celá soutěž o předsedu strany probíhala kultivovaně, si myslím, že je největší deviza KDU-ČSL," uvedl Bartošek.

Jurečka očekává, že lidovci úspěšně vstoupí do příštích sta let. Chtěl by získat větší důvěru lidí a ukázat, že strana může nabídnout řešení konkrétních problémů, nikoli populistické a marketingové triky. Řešit je podle něj důležité také například klimatickou změnu. Všichni kandidáti si přejí, aby KDU-ČSL fungovala jako tým.