Praha - Kandidáti na předsedu KDU-ČSL Jan Bartošek, Marian Jurečka a Marek Výborný se shodli na tom, že nelitují rozhodnutí nevstoupit do vlády. Dodrželi tak předvolební slib, že lidovci nepůjdou do koalice s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem (ANO). Řekli to na dnešní veřejné debatě kandidátů v zaplněném pražském Divadle Minor.

Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Bartoška strana vstup do vlády zvažovala a byla připravena jednat a hledat programové průniky, na druhou stranu pro ni bylo nepřijatelné vládnout s někým, kdo je trestně stíhaný, bez ohledu na to, kdo to je nebo z jaké je strany.

Jurečka nikdy nezapochyboval, že šlo o správné rozhodnutí. Lidovcům podle něj bylo občas vytýkáno, že názorově otočili, v tomto případě se ale tak nestalo. Na rozdíl od sociálních demokratů, kteří nakonec s hnutím ANO utvořili menšinovou vládu tolerovanou komunisty, zůstala KDU-ČSL na vymezených pozicích, míní první místopředseda strany a bývalý ministr zemědělství. Babiš je podle něj pragmatik a ne vše, na čem se s ním v minulosti lidovci domluvili, skutečně platilo, domnívá se.

Podle Výborného je politika o hodnotách. S Jurečkou se shodl na tom, že pokud něco strana slíbí, je potřeba to dodržet. Podobné jednání by chtěl u lidovců zachovat do budoucna, jejich politika má být jasná, srozumitelná, čitelná. Zároveň uvedl, že jako předseda KDU-ČSL by jednal se všemi relevantními partnery, odmítá vést politické debaty s KSČM a SPD. Lidovci podle něj nechtějí být stranou, která bude automaticky blokovat všechny vládní návrhy.

Dosavadní předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který stranu vede od roku 2010, nebude na březnovém sjezdu funkci obhajovat. Strana podle něj potřebuje nový impulz, který jí už on sám nedokáže dát. Dnešní debatu zahájil krátkým úvodním slovem. Podobná diskuse se uskutečnila minulý týden v Brně, určena však byla spíše členům strany na rozdíl od té pražské.

Kandidáti na předsedu KDU-ČSL diskutovali o prioritách lidovců

KDU-ČSL podle kandidáta na předsedu Jana Bartoška potřebuje dlouhodobou strategii a jasně definovat témata. Podle Marka Výborného má strana výborný program, neumí jej ale prodat a prezentovat. Třetí aspirant na vedení lidovců Marian Jurečka míní, že KDU-ČSL musí voliče přesvědčit, že strana svůj program směřuje ve prospěch jejich konkrétních životních starostí. Kandidáti to řekli na dnešní veřejné debatě v zaplněném pražském Divadle Minor.

Podle poslance Výborného mají lidovci dlouhodobě stabilní program, nedaří se jim jej však prezentovat a prodat tak, aby byli ve volbách dostatečně úspěšní. Ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) se KDU-ČSL podařilo splnit 80 procent z programového prohlášení, přesto to strana nedokázala veřejnosti sdělit, míní. Jako jedno z klíčových témat do budoucna vidí Výborný vzdělávání. Nestačí podle něj přidat učitelům peníze na platech, ačkoli je to důležité. Inspirovat by se chtěl v Dánsku, kde je povolání učitele prestižní a kdo se hlásí na pedagogickou fakultu, má ji jako volbu číslo jedna, řekl.

Šéf lidoveckých poslanců Bartošek považuje za nutné vybudovat silnou značku KDU-ČSL jakožto jasně vyprofilované konzervativní a proevropské strany. Pokud by se stal předsedou, svolal by jednání okresních a krajských předsedů, s nimiž by definoval silné a slabé stránky KDU-ČSL. Lidovci podle něj potřebují posílit kompetence v ekonomice, průmyslu či dopravě. Za klíčové považuje vydat se do regionů a více komunikovat se členskou základnou. Zmínil také nutnost zlepšení prezentace strany, podpory pracujících rodin či řešení otázky exekucí, ale také ochrany krajiny nebo dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Místopředseda lidovců Jurečka si nemyslí, že by KDU-ČSL byla ve volbách neúspěšná, straně se podle něj daří v komunálních, senátních i krajských volbách. Úspěchy ale neumí plně přenést do sněmovních voleb. Lidovci v nich v roce 2017 získali 5,8 procenta hlasů, mají deset poslanců.

Podle bývalého ministra zemědělství je důležité dávat důraz na to, aby se slovo "lidová" z názvu strany promítalo do každodenního života lidí. V otázce bezpečnosti a migrace je podle něj zásadní, aby lidé věděli, že platí "naše země = naše pravidla".

