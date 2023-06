Kandidát na ředitele ČT Souček chce zpravodajskou platformu s ČRo a ČTK

Praha - Ředitel brněnského studia ČT a kandidát na generálního ředitele Jan Souček by chtěl v případě zvolení vytvořit jednotnou veřejnoprávní digitální zpravodajskou platformu, na které by se podílela ČT, Český rozhlas a Česká tiskové kancelář. Mohla by vzniknout v roce 2025. Uvedl to při prezentaci svého kandidátského projektu před Radou ČT.

Jednání o vytvoření veřejnoprávní platformy by zahájil až po svém zvolení. V případě, že by pro projekt nezískal Český rozhlas nebo ČTK, je připraven vytvořit tuto platformu jen v rámci ČT. I tak má za cíl, aby se zařadila mezi první tři poskytovatele zpráv v digitálním prostředí. Upozornil na to, že za sedm let pravděpodobně skončí terestrické vysílání programů ČT a televize musí být připravena na přesun do digitálu.

ČT podle něj stojí před potřebou vyřešení financování, ale není přesvědčený, že potřebuje jen více peněz na výrobu obsahu, ale měla by vyřešit efektivitu činností a zvážit jejich případný outsourcing. V rámci organizační struktury Souček počítá s redukcí první úrovně managementu o 20 procent. Chce také nastartovat novou úroveň komunikace nejen uvnitř televize, ale i s radou a s politickou reprezentací.

V programu má v plánu odstranit některé duplicitně vytvářené pořady nebo prosadit větší zastoupení zahraniční tvorby v hlavním vysílacím čase. Celkový podíl české a zahraniční tvorby měnit nehodlá. Rád by zahájil debatu o tom, zda ČT v době úspor musí nakupovat drahá sportovní práva na úkor vlastní tvorby.

Souček vystoupil jako druhý v pořadí po současném generálním řediteli Petrovi Dvořákovi. Následovat bude bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, pak kreativní producent v ČT Jan Štern a nakonec krizový manažer Pavel Hřídel.

Po prezentacích kandidátů budou radní rozhodovat tajnou volbou vícekolově. Pro zvolení je potřeba deset hlasů. Do dalšího kola případně postoupí uchazeč nebo uchazeči s nejvyšším počtem hlasů a druhý v pořadí. Rada může volbu přerušit na příští zasedání. Generálního ředitele volí rada na šestileté období, Dvořákovi vyprší druhý mandát v září.