Kandidát na ministra Válek plánuje první kroky ohledně epidemie

Praha - První kroky, které nová vláda ohledně epidemie covidu-19 přijme, budou podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) vycházet z aktuální situace v nemocnicích. Lišit se budou podle toho, kdy vláda nastoupí. Podle Válka by do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie covidu-19, měli mít všichni očkovaní třetí posilující dávku. V rozhovoru s ČTK mluvil také o plánech, které se netýkají epidemie. Veřejné zdravotní pojištění by se podle něj mělo plánovat nejméně na tři roky, aby poskytovatelé zdravotní péče i pojišťovny mohly lépe hospodařit. Zavést by chtěl také pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce navázanou na vývoj ekonomiky, prosazovat platbu nemocnicím za diagnózu a umožnit připojištění na dosud nehrazenou péči.

Při řízení epidemie považuje Válek za zásadní tři kroky, které se týkají případného omezení nemocniční péče a distribuce pacientů, urychlení očkování zejména třetích dávek a dětí a zajištění léčby, které by bránila hospitalizacím. "Ty kroky budou vycházet z toho, co současná vláda zrealizovala, resp. nezrealizovala a budou muset vycházet ze situace ve zdravotnických zařízeních," uvedl. Podle Válka by měly být posílené pravomoci krajských koordinátorů nemocniční péče, aby mohli rozhodovat o odkladu plánované péče. Deklarovat by to měl ministr i zdravotní pojišťovny.

Do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie covidu-19, by měli mít všichni očkovaní podle Válka třetí posilující dávku. Stát by měl také předobjednat léky, které pravděpodobně budou v tu dobu dostupné, a zajistit plošnou dostupnost PCR testů. Je potřeba nastavit systém tak, aby fungoval i v dalších sezonách, protože covid má stejně jako jiné respirační viry sezonní výskyt.

Léčbu některých nemocí je podle Válka potřeba lépe centralizovat, než dát přednost snadné dostupnosti v každé nemocnici. Parametry by podle něj měly nastavit odborné lékařské společnosti, kterým chce pro to dát i konkrétní nástroje a rozhodovací pravomoc. Na péči nebo prevenci, kterou si lidé teď sami ve zdravotnických zařízeních platí, by se podle Válka do budoucna mohli připojistit v rámci svého zdravotního pojištění. Pojišťovny by také podle něj měly zohlednit, jestli se lidé o své zdraví aktivně starají, například chodí na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Takoví by pak mohli mít výhody, třeba zdarma komplexní onkologickou prohlídku.

Na ministerstvo si chce Válek přivést některé spolupracovníky, komunikaci s novináři by měl mít na starosti bývalý mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Další lidi Válek oslovil, ale zatím čeká na jejich odpověď. Na ministerstvu by chtěl vytvořit samostatný úsek, který by se věnoval podpoře zdraví. I po nástupu do křesla ministra zdravotnictví si plánuje ponechat malý úvazek ve Fakultní nemocnici Brno, kde nyní vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. I nadále by chtěl také působit na brněnské lékařské fakultě.