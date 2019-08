Kandidát na ministra kultury Zaorálek dorazil do Lán - videopřenos

Lány (Kladensko) - Kandidát na ministra kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dorazil za prezidentem Milošem Zemanem na zámek do Lán. Zeman s ním chce jednat předtím, než ho v úterý jmenuje do čela ministerstva kultury. Jmenování je v plánu v úterý odpoledne na Pražském hradě.

Zaorálek do Lán přijel asi 15 minut před termínem schůzky. Do areálu zámku vjel bočním vchodem, s novináři nemluvil. Po oznámení kandidatury minulý týden ve čtvrtek novinářům řekl, že nominaci bere i jako možnost, jak ve vládě hájit obecnou agendu ČSSD. Pro exministra zahraničí a volebního lídra ČSSD posledních sněmovních voleb bude důležitá ochrana veřejného sektoru ve chvíli, kdy se zdá, že o všem rozhodují peníze. Ke své kandidatuře uvedl, že mu situace vzniklá otálením Zemana se jmenováním ministra kultury přišla nesnesitelná. Dříve odmítal do menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) vstoupit.

"Bylo těžké pro mne hledat důvody," uvedl Zaorálek v Lidovém domě na dotaz, co ho vedlo ke změně postoje. Po rozhovoru s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem podle svých slov vzal v úvahu, že sporem o jmenování ministra je ochromena vláda i ministerstvo kultury. Zmínil také, že je třeba rozlousknout situaci, která vyplývá ze snahy prezidenta chovat se jako v poloprezidentském systému.

Ke svým prvním krokům na ministerstvu kultury se před jmenováním do úřadu vyjadřovat nechtěl. Před pátečním jednáním předsednictva ČSSD řekl, že chce mít možnost otevřít opět vyjednávání o rozpočtu ministerstva kultury. Je si téměř jist, že peníze v kapitole chybí, chce ale nejprve podrobně nastudovat kde a kolik.

Nominaci Zaorálka ohlásil předseda ČSSD Hamáček minulý týden poté, co se kandidatury na ministra kultury vzdal místopředseda strany Michal Šmarda. Toho odmítl Zeman jmenovat a poté se k jeho námitkám přidal i Babiš. Zaorálek ve funkci nahradí Antonína Staňka (ČSSD), který v čele ministerstva skončil k 31. červenci. Vyřešit by se tak měl spor o ministra kultury, který trval přes čtvrt roku a během kterého podle některých ústavních právníků prezident porušoval ústavu. Zeman se pohyboval mimo ústavu i podle Hamáčka. Naopak Babiš tvrzení, že byla porušena ústava, odmítá.

Zaorálek v minulosti patřil k lidem blízkým Zemanovi, později ale jejich vztahy ochladly. Zaorálkovo jméno bylo v roce 2003 zmiňováno mezi těmi, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení hlavou státu. Prezidenta Zaorálek několikrát kritizoval v době, kdy byl ministrem zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).