Kandidát na kancléře SRN Laschet možná brzy rezignuje na premiérský post

Berlín - Kancléřský kandidát německé konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet dá k dispozici své premiérské křeslo v Severním Porýní-Vestfálsku rychleji, než se předpokládalo. Dnes to s odvoláním na zdroje napsal na svém webu deník Handelsblatt, podle kterého tento požadavek jednomyslně podpořilo tamní zemské vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU). Lascheta, který je vedle premiérského úřadu zároveň předsedou CDU, v křesle šéfa zemské vlády v Severním Porýní-Vestfálsku podle serveru vystřídá tamní ministr dopravy Hendrik Wüst. Zemské vedení CDU zprávu Handelsblattu dementovalo s tím, že rozhodnuto o nástupci ještě stále není.

Výměna na premiérském postu nebude v každém případě překvapivá, protože podle zemské ústavy Severního Porýní-Vestfálska by Laschet musel nejpozději do ustavujícího zasedání nového Spolkového sněmu úřad opustit. To bude 26. října. Laschet ale ještě v pondělí na tiskové konferenci řekl, že premiérem prozatím zůstane.

V pondělí ale zemské vedení CDU jednomyslně vyslovilo přání rychlé premiérské výměny, což Laschet také podpořil, uvedl Handelsblatt, podle kterého chce kancléřský kandidát již o nastávajícím víkendu proces výměny řídit.

Podle zemského vedení strany ale žádné personální rozhodnutí v pondělí nepadlo. Uvedlo také, že nové stranické vedení vzejde ze zemského sjezdu 23. října, ale že ještě před sjezdem přijde Laschet s personálním návrhem, který by zajistil budoucí úspěch CDU v této spolkové zemi. Vedení dodalo, že výběr a rozhodnutí bude úkolem grémií.

CDU/CSU v nedělních parlamentních volbách skončila druhá za sociální demokracií (SPD), Laschet ale stejně jako jeho sociálnědemokratický konkurent Olaf Scholz usiluje o získání kancléřského křesla.