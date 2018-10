Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem. Uvedl to v Berlíně mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert, o jehož vyjádření informuje mimo jiné server listu Die Welt. Důvodem cesty je připomínka 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa.

Merkelová byla v ČR několikrát. Naposledy v srpnu 2016 na jednodenní pracovní cestě, kdy s prezidentem Milošem Zemanem diskutovala o migraci a přerozdělovacích kvótách, a našla si i čas na návštěvu Strahovského kláštera a tamní knihovny spolu s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Předtím v dubnu 2012 jednala Merkelová v Praze s tehdejším prezidentem Václavem Klausem o Evropě a energetice. A dvakrát byla v Praze oficiálně v lednu 2007 a v říjnu 2008. Českou metropoli zná Merkelová ještě ze svých studentských let, kdy tu opakovaně působila na stážích.

S Babišem se Merkelová setkala počátkem září v Berlíně. Po schůzce tehdy uvedla, že vzájemné vztahy považuje za výborné, jejich sporným bodem ale zůstává přerozdělování běženců. Babiš na společné tiskové konferenci prohlásil, že Evropa si nyní musí určit, "kde bude bránit evropský kontinent".

Připomenout výročí vzniku Československa přijedou v příštích dnech do Česka také další zahraniční státníci. Prahu o slavnostním víkendu navštíví francouzský prezident Emmanuel Macron, slovenský prezident Andrej Kiska a americký ministr obrany James Mattis. Macron se v pátek setká se Zemanem, v sobotu by měla následovat schůzka s Babišem. Úřad vlády ale zatím oficiální program nezveřejnil. Kiska spolu se Zemanem si v neděli ráno připomenou stoleté výročí na pražském Vítkově. Mattis se v neděli zúčastní v Praze slavnostní vojenské přehlídky v Evropské ulici.