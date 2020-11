Kancléřka Merkelová by podle médií chtěla zpřísnit karanténu

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová by kvůli stále vysokým počtům nových případů nemoci covid-19 ráda zpřísnila stávající karanténní opatření. Ačkoli se na dnešním jednání s premiéry spolkových zemí může spoléhat na podporu vlivného bavorského premiéra Markuse Södera, většina jeho kolegů zatím podle německých médií nechce podmínky karantény měnit.

Institut Roberta Kocha (RKI), který spadá pod ministerstvo zdravotnictví, v 83milionovém Německu ohlásil minulý týden v pátek 23.542 nových případů koronavirové infekce. To bylo dosud nejvyšší číslo. Za neděli pak země zaznamenala 10.824 dalších nemocných, což je značný pokles, který ale zčásti vychází z obvykle výrazně nižších víkendových statistik. Spolková vláda kancléřky Merkelové by proto chtěla nynější listopadovou karanténu ještě více zpřísnit, využít k tomu chce právě dnešní jednání se zemskými premiéry.

Podle návrhů, do kterých měl magazín Der Spiegel možnost nahlédnout, chce spolková vláda plošně ve všech školách nařídit roušky i při vyučování. Stávající třídy by se navíc měly rozdělit na poloviny. Vláda chce rovněž vyzvat děti a dospívající k tomu, aby se o volném čase stýkali jen s jedním kamarádem. Zachování prezenční výuky vláda považuje za prioritu.

Zpřísnit by se podle představ Berlína mělo i setkávání rodin. Nyní se mohou na veřejnosti stýkat dvě domácnosti v maximálním počtu deseti lidí. Nový návrh udává, že sejít se volně může jedna domácnost, ke které se mohou připojit nejvýše dva členové druhé domácnosti. Vláda chce navíc opět vyzvat veřejnost, aby do Vánoc zrušila rodinné oslavy a rodinná střetnutí.

Kancléřčin návrh zmiňuje i nový přístup ke karanténě, do které by se musel odebrat každý s příznaky nachlazení, zejména pak s kašlem a rýmou. Ačkoli se symptomy nachlazení a covidu-19 v mnohém shodují, je nyní možné do škol a školek chodit i s rýmou, pokud je dítě bez zvýšené teploty.

Několik zemských premiérů včetně Södera či jeho sárského kolegy Tobiase Hanse se pro zpřísnění pravidel již veřejně vyslovilo, většina chce ale stávající režim zachovat. Zdůvodňují to tím, že listopadová karanténa je jen v polovině, takže teprve nyní by se její dopady měly výrazněji projevit. O případných změnách by pak premiéři s kancléřkou mohli hovořit za týden 23. listopadu.