Kancléři řešili seznam hostů na Pavlovu inauguraci či bezpečnostní opatření

Praha - Budoucí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Jana Vohralíková dnes s dosluhujícím Vratislavem Mynářem a sněmovním kancléřem Martinem Plíškem řešila seznam hostů na březnovou inauguraci nového prezidenta Petra Pavla či bezpečnostní opatření. Kancléři to řekli novinářům po společné schůzce ve Sněmovně. KPR předala Vohralíkové představu o inauguraci, podle Mynáře záleží na nové administrativě, co bude chtít doplnit nebo vynechat.

Mynář také uvedl, že inaugurace se zúčastní končící prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Pavel v pondělí po schůzce v Lánech informoval o tom, že Zemana pozval.

Podle Plíška se dnes kancléři výrazně posunuli v přípravě společné schůze obou parlamentních komor ke složení slibu nového prezidenta, jež se uskuteční 9. března od 14:00. Generální zkouška se bude konat o den dříve.

"Dnes jsme se bavili o seznamech hostů, o bezpečnostních opatřeních, o přístupech jednotlivých hostů do areálu Pražského hradu," uvedl Plíšek. Předpokládá se účast 800 hostů na inauguraci ve Vladislavském sále, na následnou číši vína ve Španělském sále by mohlo dorazit až 3000 lidí. Počítá se také s tím, že veřejnost bude mít možnost pozdravit nového prezidenta na třetím nádvoří Hradu.

"Je logické, že se využije zkušeností Kanceláře prezidenta republiky, všech odborů, nejen protokolu," uvedl Mynář k přípravě inaugurace. Kancléři se k přípravě inaugurace opět sejdou ve čtvrtek 23. února na Pražském hradě. O den později budou rozesílány pozvánky na společnou schůzi parlamentních kkomor ve Vladislavském sále.

Mynář má připravené podklady pro Vohralíkovou, opět se sejdou tento týden

Vedoucí kanceláře prezidenta Mynář má připravené podklady, které si před předáním úřadu vyžádala budoucí kancléřka Vohralíková. Závěrečný protokol auditu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na Hradě zatím Mynář nemá, řekl dnes novinářům ve Sněmovně. S Vohralíkovou se opět sejde ještě tento týden, věnovat se budou výhradně předávání prezidentské kanceláře. Přesný termín nesdělili.

Budoucí kancléřka zvoleného prezidenta Petra Pavla a aktuální senátní kancléřka Vohralíková před dvěma týdny požádala Mynáře o informace o organizační struktuře kanceláře a příspěvkových organizací, o seznam personálií, organizační řád či seznam kontrol fungování kanceláře a jejich výsledky.

"Od začátku jsme deklarovali, že nebudeme bránit předání úřadu. Jistý časový posun v tom je, primárně se snažíme připravit akt inaugurace," řekl Mynář. Sejde se proto s Vohralíkovou ještě tento týden a předpokládá, že následovat budou minimálně další dvě jednání.

"Nechal jsem připravit veškeré podklady, které paní kancléřka chtěla. Věřím, že až dojde k předání, budeme pochváleni bez ztráty kytičky," dodal Mynář.

K dispozici ale zatím nemá závěrečný protokol z kontroly NKÚ ohledně hospodaření Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a jí podřízených organizací. Dosluhující prezident Miloš Zeman podle pondělního Pavlova vyjádření souhlasil s poskytnutím protokolu.

Zvolený prezident už dříve poznamenal, že kontroly zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta NKÚ Miloslava Kaly k trestnímu stíhání. Závěr kontroly, která je již hotová, by podle dřívějšího Kalova vyjádření mohl být zveřejněn za několik týdnů. Pavel původně hovořil o tom, že bude chtít uskutečnit další audit v KPR, nejlépe do inaugurace 9. března. Tak rychlá kontrola ale podle šéfa NKÚ Kaly reálná není.