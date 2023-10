Kancléř Scholz slíbil bulharskému premiérovi Denkovovi podporu s Schengenem

Berlín - Německo rozhodně podporuje vstup Bulharska a také Rumunska do schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Dnes to v Berlíně bulharskému premiérovi Nikolaji Denkovovi řekl spolkový kancléř Olaf Scholz. Ten již v červenci slíbil podporu rumunskému premiérovi Marcelu Ciolakovi, aby Rumunsko s Bulharskem mohly vstoupit do Schengenu ještě letos.

"Výslovně podporujeme rozšíření Schengenu o Bulharsko a Rumunsko," prohlásil na tiskové konferenci Scholz. Dodal, že Německo je spolehlivým spojencem Bulharska.

Denkov novinářům řekl,že Bulharsko výrazně zlepšilo ostrahu svých hranic. "Nasazujeme kamery a drony," řekl. "Mohu říct, že ostraha našich hranic nyní vypadá nesrovnatelně jinak, než tomu bylo před několika měsíci," poznamenal s tím, že v zemi jako pozorovatelé působí zástupci policejních složek z jiných unijních zemí. V případě vstupu Bulharska se bulharské pomezí se Srbskem, Severní Makedonií a Tureckem stane novou vnější hranicí schengenského prostoruu.

Bulharsko s Rumunskem potřebují souhlas členských zemí EU, na který čekají už od roku 2011, kdy rozšíření Schengenu o tyto země zablokovalo Nizozemsko společně s Finskem. Později se proti přijetí Bulharska a Rumunska do schengenského prostoru výrazně odmítavě postavilo Rakousko.

Vláda rakouského kancléře Karla Nehammera rozhodnutí vetovat vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu zdůvodnila tím, že přes tyto státy vedou trasy, po kterých převaděči pašují migranty do Rakouska i do jiných unijních zemí. Vídeň také poukazovala na to, že Rumuni zaujímají čtvrté místo mezi státy, odkud pašeráci pocházejí. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen k tomu uvedl, že rozhodnutí rakouské vlády mimořádně lituje.