Kancléř Scholz od jednání s Putinem nečeká průlom

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz nečeká od svého úterního jednání v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem průlom v řešení ukrajinské krize, ale lepší pochopení ruských postojů. S odvoláním na vládní zdroje to dnes napsala agentura Reuters. Ta rovněž uvedla, že Scholz je proti takzvané finlandizaci Ukrajiny, což by pro Kyjev znamenalo přísnou neutralitu.

Scholz navštíví Moskvu v úterý, kde chce podle informací Reuters lépe pochopit ruské obavy a cíle. Chce také Putinovi osobně sdělit, že rozmísťování ruských vojáků na rusko-ukrajinské a bělorusko-ukrajinské hranici je vnímáno jako hrozba. Rusko přítomnost vojáků vysvětluje cvičením a odmítá tvrzení Západu, že by to byla příprava na invazi.

Scholz v posledních dnech opakovaně prohlašuje, že situace je vážná a že cílem Evropy je zabránit válce. Západ Rusku nabízí diplomatická jednání a zároveň hrozí tvrdými sankcemi, pokud Moskva na Ukrajinu zaútočí. Kancléř svou cestu do Moskvy nevnímá jako poslední možnost předejít válce, ale jako součást širší snahy najít řešení krize.

Před úterní cestou do Moskvy navštíví v pondělí kancléř Kyjev, kde chce podle informací Reuters jednat o ekonomické stabilizaci země. Nechce navrhovat moratorium na možný vstup Ukrajiny do NATO a je také proti finlandizaci země. Tento termín vychází ze vztahu Finska k Sovětskému svazu po druhé světové válce. Finsko si díky tomu zachovalo nezávislost, muselo ale ve své zahraniční politice brát ohlady na Sovětský svaz. Finsko se tak mimo jiné nezúčastnilo Marshallova plánu, což byl americký program poválečné obnovy Evropy, a zavázalo se nevstoupit do NATO.