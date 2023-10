Kancléř Scholz nazval útoky Hamásu proti Izraelcům barbarstvím

Berlín - Útoky radikálního palestinského hnutí Hamás proti Izraeli jsou barbarské a pobuřující. Dnes to v mimořádném projevu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz s tím, že izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ujistil o německé podpoře. Kancléř rovněž řekl, že Izrael má plné právo se bránit a že Německo nepřipustí, aby se v jeho ulicích oslavovalo zabíjení izraelských civilistů.

"Tyto činy jsou barbarské, pobuřující a rozhodně ničím neospravedlnitelné," řekl Scholz o palestinských radikálech, kteří zabíjeli a unášeli izraelské civilisty z jejich domovů. "Je zcela jasné, že Izrael má právo se těmto barbarským útokům bránit, chránit své občany a útočníky stíhat," uvedl.

Kancléř o situaci dnes v poledne hovořil s Netanjahuem. "Ujistil jsem ho, že Německo stojí pevně a zcela nezlomně na straně Izraele. Bezpečnost Izraele je i německým státním zájmem," řekl. Poznamenal, že o dění v Izraeli bude hovořit také s americkým prezidentem Joe Bidenem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Rishim Sunakem.

Scholz zdůraznil, že Německo co nejostřeji odsuzuje útoky Hamásu, a zároveň varoval každého, kdo by tento teror chtěl oslavovat a zneužít. Dodal, že to samé platí i pro dění v Německu. "Říkám to zcela jasně, nepřipustíme, aby se v našich ulicích odporné útoky proti Izraeli oslavovaly. Utrpení a smrt tolika lidí nemůže být pro nikoho důvodem k radosti," řekl. Dodal, že Německo posílilo ostrahu židovských objektů.