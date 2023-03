Kancléř Scholz jednal ve Washingtonu s Bidenem, hlavním tématem byla Ukrajina

Washington - Americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz se při dnešním jednání v Bílém domě shodli, že Rusko musí nést, jak dlouho bude zapotřebí, následky za neodůvodněnou invazi Ukrajiny. Uvedl to Bílý dům. Před jednáním Scholz řekl, že je důležité vyslat vzkaz, že spojenci budou dál pokračovat na podpoře Ukrajiny. Německý kancléř je dnes na krátké pracovní návštěvě USA, píše agentura DPA.

Na zahájení jednání Biden poděkoval Německu za vojenskou i morální podporu Ukrajině a Scholzovi za silnou schopnost vůdcovství prokázanou v posledním roce. "Pomáháme Ukrajině uspokojovat její základní potřeby a udržujeme tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina," uvedl Biden.

"Lídři jednali o probíhajících snahách poskytnout bezpečnostní, humanitární, ekonomickou a politickou pomoc Ukrajině a o významu udržet solidaritu s lidem na Ukrajině na globální úrovni," uvedl v prohlášení po jednání obou politiků Bílý dům. Scholz a Biden také během setkání potvrdili silné vzájemné vztahy mezi USA a Německem.

Scholzova cesta do Spojených států má přísně pracovní charakter, kancléře nedoprovází ani novináři. Tiskové oddělení německého kancléřství podle deníku The New York Times avizovalo, že neobvykle komorní charakter zahraniční cesty je výjimečný a že je odrazem Scholzova odhodlání v klidu řešit některé konkrétní otázky. Po jednání politici ani nenaplánovali tiskovou konferenci.

Mluvčí Bílého domu John Kirby dnes novinářům sdělil, že prezident a kancléř se budou bavit zejména o tom, jakou podporu bude Ukrajina potřebovat během očekávaných tuhých bojů s ruskou armádou na jaře a v létě. Krátce před setkáním obou politiků americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že USA pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc za 400 milionů dolarů (asi 8,8 miliardy Kč).

Scholz ve čtvrtek v projevu ve Spolkovém sněmu řekl, že pomoc Kyjevu není jen morální povinností, ale také součástí bezpečnostního uspořádání Evropy. Vyzval také Čínu, aby nevyzbrojovala Rusko a aby využila svého vlivu v Moskvě k nátlaku na odchod ruských vojáků z Ukrajiny.

Podle Kirbyho Spojené státy stále sledují, jak se Čína rozhodne ohledně možné pomoci Rusku s vyzbrojováním. "Nevěříme, že to smetli ze stolu," řekl.