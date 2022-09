Kancléř Scholz chce co nejrychleji zatáhnout za brzdu cen elektřiny

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz chce co nejrychleji zatáhnout za brzdu pro ceny elektrické energie, se kterou počítá nově ohlášený třetí balík úlev pro domácnosti a podniky. Řekl to v rozhovoru s německou veřejnoprávní televizí ZDF, ve kterém za první krok označil odebrání takzvaných nadměrných a neočekávaných zisků výrobců energie. Z těchto zisků chce německá vláda snížit cenu elektřiny.

"Musíme učinit ještě řadu rozhodnutí, prosadit mnoho regulí. První je, že odebereme náhodné zisky, které nyní vznikají na trhu s elektřinou," řekl Scholz. Vysvětlil, že mnozí producenti nadále elektřinu vyrábí za dostupné ceny, ale kvůli podobě evropského trhu konečnou cenu elektřiny určují plynové elektrárny.

Na dotaz, jaký objem financí by Německo odebráním takových zisků mohlo získat, kancléř žádnou konkrétní sumu neuvedl. Řekl, že to závisí na vývoji na trhu a že pokud takové nahodilé a nečekané zisky budou ve velkém měřítku, bude to znamenat mnoho a mnoho miliard eur pro obyvatele na kompenzace cen energií.

Německé vládní strany dnes představily balík úlevových opatření o objemu 65 miliard eur (1,6 bilionu korun). V něm vládní koalice uvádí, že o možnostech odčerpání nadměrných zisků se diskutuje na úrovni Evropské unie.

Scholz v rozhovoru zdůraznil, že jeho vláda učiní vše, aby nikoho nenechala samotného čelit vysokým cenám energií. "Starosti občanů jsou i mými starostmi," řekl. Na poznámku moderátora, že v jednom z průzkumů vyslovilo nespokojenost s prací koalice sociálních demokratů, Zelených a liberálů 70 procent respondentů, odvětil kancléř, že jeho vláda vede zemi ve složité době.

K nadcházející zimě a možným energetickým problémům kvůli nejasným dodávkám plynu z Ruska Scholz řekl, že Německo je dobře připravené. "Je to díky tomu, že jsme se začali připravovat včas," řekl. "Na začátku roku zprovozníme první z terminálů na zkapalněný zimní plyn," řekl. Uvedl, že nesouhlasí s názorem šéfa konzervativní opozice Friedricha Merze, podle kterého hrozí Německu výpadky elektřiny. "Uděláme vše, aby k nim nedošlo. Jsem si jist, že jich budeme ušetřeni," dodal.

V závěru rozhovoru Scholz opět obhajoval postup Německa v dodávkách zbraní na Ukrajinu, která čelí ruské invazi. Scholz řekl, že Německo dodává účinné zbraně, a to ve shodě se spojenci. "Žádná samostatná německá cesta v dodávkách zbraní nebude," dodal.