Kanceláře, ve kterých je radost pracovat. Inspirujte se aktuálními trendy

Kancelářské prostory nemusí být jen nudným pracovištěm, ze kterého se budou zaměstnanci od rána těšit domů. Práce z kanceláře totiž může být radost. Musíte ale zaměstnancům poskytnout maximální komfort. Inspirujte se aktuálními trendy.

Malou, nebo velkou zasedačku?

Přestože zaměstnanci se v posledních měsících opět přesunuli ze svých domovů do kanceláří, stále platí, že tráví prací z domova větší část pracovní doby než před vypuknutím koronavirové epidemie. Jde o logický vývoj. Kdo může pracovat z domova, si zvykl na komfort, který mu tato možnost nabízí.

Firmy na úbytek zaměstnanců v kancelářích reagují tak, že snižují pronajímanou plochu.

Kanceláře ale plní nezastupitelnou socializační roli. Umožňují celému kolektivu, aby se sešel v jedné místnosti a detailně probral aktuálně řešený projekt a jeho problémy. Stejně tak jde o místo osobního setkávání s klienty.

Protože se kanceláře zmenšují, je nutné efektivně nakládat s prostorem. K tomu vám pomůžou dělicí stěny, s nimiž můžete jednotlivé místnosti dle potřeby propojit nebo naopak rozdělit na několik menších. Můžete tak mít jednu velkou zasedací místnost pro desítky lidí nebo několik místností menších, které lze pro různé účely využívat souběžně.

Pracovní místa bývají stále častěji sdílená

Realita je dnes taková, že firmy kvůli efektivnímu nakládání s prostředky často mají v kancelářích méně pracovních míst než zaměstnanců. Jeden stůl tak často v průběhu týdne sdílí hned několik pracovníků.

Proto byste měli lidem co možná nejvíce usnadnit obsazování a vyklízení místa. Propojte veškeré IT příslušenství dokovací stanicí, do které bude zapojen externí monitor, klávesnice, myš nebo pevný internet i přívod elektřiny a další nezbytnosti. Zapojení pracovního notebooku, který si zaměstnanec přinese, by pak mělo být otázkou jednoho USB-C kabelu vedoucího ze stanice.

Užitečné mohou být i uzamykatelné skříňky, do kterých si na dobu své nepřítomnosti mohou pracovníci uložit některé osobní věci.

Maximální komfort v každé poloze

Pracovní stoly by měly být maximálně komfortní. Snad již samozřejmostí by měla být možnost polohovat pracovní desku. Každý tak najde ideální polohu pro práci nejen vsedě, ale i vestoje.

Pro komfortní sezení by neměla u žádného stolu chybět kvalitní kancelářská židle, která poskytne dokonalou oporu páteři.

Nezapomeňte na zábavu

Protože se kanceláře stávají místem setkávání zaměstnanců, je nutné pamatovat na to, že by kromě pracovního prostoru měl být v místě také prostor pro zábavu. Času na vybudování přátelských vztahů v týmu je dnes totiž výrazně méně než dříve. V místnosti mohou být stolní fotbálek, šipky nebo třeba herní konzole. Nejlepší ale bude, pokud váš tým zaměstnanců sám rozhodně o tom, co by v kanceláři chtěl mít.