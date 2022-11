Kancelář prezidenta nesouhlasí s přístupem policie ke kontrolám na Hradě

Praha - Kancelář prezidenta nesouhlasí s přístupem policie k zachování bezpečnostních kontrol na Pražském hradě. V prohlášení, které zveřejnila i na webu, Hrad oznámil, že ztratil důvěru ve způsob, jakým policie na Hradě bezpečnostní opatření nastavila. Příští týden Hrad oznámí další postup. V minulosti Hrad kontroly hájil a aktivně se k nim hlásil. Vedení policie i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) již dřív uvedli, že se uvažovalo o zmírnění kontrol lidí při vstupu do areálu Pražského hradu, zhatil to ale ruský útok na Ukrajinu. Policie prozatím doporučila kontroly zachovat.

Prezidentská kancelář kritizuje, jak uvádí, změny postojů policie vůči kontrolám. "Kancelář prezidenta republiky čelí soustavné kritice některých politických představitelů a zástupců médií, přestože dlouhodobě usiluje o zrušení nebo alespoň o změnu nastavení bezpečnostních kontrol osob na Pražském hradě. KPR apeluje na to, aby postup Policie ČR byl efektivní, odůvodněný a veřejnosti srozumitelný," uvádí prohlášení.

Kontroly byly zavedeny v roce 2016, tehdy se k nim Pražský hrad aktivně hlásil a obhajoval je, a po loňské velikonoční přestávce byly obnoveny. Rakušan letos v lednu požádal policii o revizi zabezpečení a byl podle něj připraven plán na zmírnění vnějších opatření.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu k tomu ale nebyla podle ministra vhodná doba. "Někdy v roce 2016 jsme právě v návaznosti na teroristické útoky v Evropě nastavili i režim ochrany Pražského hradu. A od té doby v pravidelných intervalech, minimálně dvakrát ročně, posuzujeme rizika," uvedl v pátečním rozhovoru pro server Deník N policejní prezident Martin Vondrášek.

Prezident Miloš Zeman požádal ve středu v otevřeném dopise ministra vnitra, aby kontroly zrušil či zásadně upravil. Hlava státu je nyní nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů. "Jako prezident republiky jsem dosud kontroly při vstupech do areálu Pražského hradu veřejně nekritizoval. Doufal jsem, že budou časem zmírněny nebo zrušeny," sdělil Zeman.

Policejní prezidium ve čtvrtek oznámilo, že zatím trvá na zachování kontrol. "Nebýt ruské agrese na Ukrajině, myslím si, že by na jaře došlo ne přímo ke zrušení, ale k omezení kontrol na vstupu do Pražského hradu," řekl Deníku N policejní prezident. Válka ale bezpečnostní situaci zhoršila. Bezpečnostní složky podle Vondráška zatím nezaznamenaly konkrétní hrozbu vůči Česku, nicméně úkolem policie je podle něj i prevence. "Jsme tady od toho, abychom předešli útoku v místě, které patří v České republice k nejnavštěvovanějším a kde dochází k největšímu shluku lidí. To Pražský hrad bezesporu je," dodal.

Prezidentská kancelář se v minulosti ke kontrolám vyjadřovala tak, že v rámci možností zůstává Pražský hrad otevřený pro veřejnost. Kritiky omezení vstupu do areálu z řad politiků i veřejnosti Hrad obviňoval z šíření nenávisti a dezinformací.

Prezidentská kancelář v minulosti výzvám k odstranění kontrol v areálu Hradu odmítla vyhovět s poukazem na nutnost zajištění bezpečnosti, k čemuž v posledních letech přidala odkaz na nutnou ochranu před koronavirovou epidemií. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v reakci na předloňskou výzvu k otevření Hradu v době epidemie uvedl, že na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků a že pro areál Pražského hradu nelze aplikovat opatření pro památky. Upozornil tehdy na riziko front. Zrušení kontrol Hrad odmítl také loni na podzim, přestože prezident po ukončení hospitalizace zůstával na zámku v Lánech na Kladensku.