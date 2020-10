Kanárské ostrovy budou po turistech požadovat negativní test

Madrid - Vláda španělského regionu Kanárských ostrovů dnes schválila opatření, dle kterého se turisté budou muset prokázat při příjezdu na souostroví negativním testem na koronavirus. Nová povinnost bude platit od začátku listopadu pro španělské i zahraniční turisty. Opatření má za cíl zabránit zavlečení nákazy na ostrovy během zimní turistické sezóny, píše agentura Reuters.

Novou povinnost budou kontrolovat hotely a jiná ubytovací zařízení při zahájení pobytu turistů. Test nesmí být starší 72 hodin a výjimku z testování budou mít děti do 12 let. Turisté se budou moci nechat otestovat i po příjezdu na ostrovy, do ohlášení výsledků ale musí zůstat v izolaci. Nová povinnost bude vymáhána deset dní po zveřejnění výnosu, zhruba od 10. listopadu.

Vláda Kanárských ostrovů uznala, že se turisté budou moci prokázat i jiným než PCR testem. Uznávané druhy testů teprve určí tamní zdravotnické úřady.

Podle současných pravidel čeští turisté při návratu z Kanárských ostrovů nemají povinnost předložit negativní PCR test či jít do karantény. Výjimka platí i pro Baleárské ostrovy, pro cestující z jiných španělských oblastí povinnost negativního testu či karantény platí.

Kanárské ostrovy jsou v zimě velice populární destinací turistů ze severní a západní Evropy. Zhruba polovina příjmů z cestovního ruchu, který je pro ekonomiku souostroví nepostradatelný, je generována v zimních měsících. I z tohoto důvodu tamní úřady přivítaly rozhodnutí Británie a Německa, jež minulý týden vyřadily souostroví ze seznamu rizikových oblastí.

Kanárské ostrovy, kde žijí dva miliony obyvatel, jsou španělskou autonomní oblastí s nejnižší rychlostí šíření nového koronaviru. Kumulovaný počet nových případů za posledních 14 dní činí na ostrovech 79 případů na 100.000 obyvatel, španělský průměr je 468 případů na 100.000 obyvatel. Podle španělského ministerstva zdravotnictví se na ostrovech od začátku epidemie nakazilo 17.000 lidí a 278 pacientů s covidem-19 zemřelo.