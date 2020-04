Kanalizace podle vědců může sloužit k varování před covidem-19

Curych - Švýcarští vědci dokázali zjistit ze vzorků odpadních vod přítomnost koronaviru dokonce i ve velmi malé koncentraci. Vzorky vody odebrané z kanalizace by tak podle nich mohly sloužit jako systém včasného varování před propuknutím nové vlny nákazy v zemích, které uvolňují karanténní opatření, napsala dnes agentura Reuters.

Pokud by systém fungoval, mohly by vzorky odpadních vod upozornit veřejné zdravotní činitele na nový výskyt nemoci covid-19 dříve, než by ho bylo možné prokázat s pomocí diagnostických testů - možná zhruba o týden, uvedli vědci.

Covid-19 je onemocnění dýchacích cest způsobené koronavirem SARS-CoV-2, jímž se na celém světě nakazilo už více než 3,19 miliónu lidí, z nichž přes 227.000 zemřelo.

"Odpadní vody nelžou. Za několik hodin se v nich objeví to, co veřejnost vyloučí," řekl tým vědců pod vedením Christopha Orta ze švýcarského Federálního ústavu vodních věd a technologií.

Vědci Federálních technologických ústavů v Curychu (EHT) a Lausanne (EPFL) uvedli, že sledovací metodu je stále ještě třeba vylepšit, než bude možné vyvodit rozhodující závěry ohledně koncentrace viru ve vzorcích. Ale předběžné závěry jsou podle nich povzbudivé.