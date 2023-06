Kanadský úřad bude vyšetřovat tragédii ponorky Titan

Ottawa - Kanadský úřad pro bezpečnost v dopravě (TSB) dnes oznámil, že zahajuje vyšetřování osudu turistické ponorky Titan, která implodovala při plavbě k vraku TItaniku s pěti lidmi na palubě. Informovala o tom agentura Reuters.

Před oznámením panovaly nejasnosti ohledně toho, kdo by měl vyšetřování incidentu vést, napsala agentura AP. Zničená ponorka patřila americké společnosti OceanGate Expeditions, registrovaná však byla na Bahamách. Nejbližší pevninou od míst, kde se ztratila, byla Kanada, zatímco na palubě byli lidé z USA, Francie, Británie a Pákistánu.

Kanadská agentura TSB spuštění vyšetřování vysvětlila tím, že loď Polar Prince, která ponorku doprovázela, pluje pod kanadskou vlajkou. Předtím se objevila informace, že vyšetřování povede americká pobřežní stráž, ta ovšem toto tvrzení nepotvrdila.

Kanadské i americké složky se mezitím podle AP stále věnovaly prohledávání oblasti, kde byly ve čtvrtek nalezeny trosky ponorky. Úlomky byly v hloubce přibližně 3800 metrů v blízkosti vraku slavného britského parníku, který se pětičlenná posádka vydala zkoumat.

To že pětice je s největší pravděpodobností mrtvá a že důkazy nasvědčují "katastrofální implozi" jejich plavidla, oznámily úřady ve čtvrtek večer SELČ, skoro čtyři dny poté, co Polar Prince ve vodách severního Atlantiku ztratil s Titanem kontakt. Co přesně k jeho zkáze vedlo, není jasné, ovšem ponorka byla při své plavbě vystavena extrémnímu tlaku a odborníci podle zjištění z tohoto týdne firmu OceanGate v minulosti upozorňovali, že její stroj není dostatečně otestovaný.

Několikadenní pátrání po posádce vedla americká pobřežní stráž, zapojené však byly i složky z Kanady a dalších zemí. Týmy se snažily ponorku najít za pomoci lodí, letadel, dálkově řízených podmořských přístrojů či bójí se sonary. Experti podle AP uvádí, že náklady na operaci jistě dosahují milionů dolarů.

Americká pobřežní stráž při tom nikdy nežádá soukromé subjekty, aby náklady za takovéto akce proplácely. Výdaje tedy jdou z kapes amerických daňových poplatníků, uvedla televize ABC News.