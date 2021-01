Kanadské týmy NHL mají svolení otevřít kempy

Ottawa - Sedm kanadských týmů NHL dostalo od vlády svolení zahájit přípravné kempy před novou sezonou. Kluby získaly podle agentury AP výjimku a na jejich hráče a další zaměstnance se nebude vztahovat dvoutýdenní karanténa po příjezdu do země.

Kanadské celky zařadila NHL nově do Severní divize, v níž se budou utkávat v základní části jen mezi sebou. Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton a Vancouver nyní ještě čekají na souhlas od pěti jednotlivých provincií, v kterých působí, že mohou hrát ve svých halách zápasy.

Nový ročník NHL se základní částí zkrácenou na 56 utkání pro každý tým odstartuje 13. ledna.

Ottawa mohla jako jeden ze sedmi týmů, které se v minulé sezoně nedostaly do play off, začít kemp už ve čtvrtek. Ostatní kanadské celky by měly zahájit společnou přípravu v neděli nebo pondělí.