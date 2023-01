Kanadská média po sladké odvetě ve finále juniorského MS velebí Bedarda

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Connor Bedard drží trofej pro mistry světa.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Connor Bedard drží trofej pro mistry světa. ČTK/AP/Darren Calabrese

Ottawa - Jubilejní dvacátý triumf na juniorském mistrovství světa a neuvěřitelné výkony teprve sedmnáctiletého hokejového útočníka Connora Bedarda vyzdvihují kanadská média po vítězství své reprezentace ve finále nad Českem. Kanada v boji o zlato porazila v Halifaxu český výběr 3:2 v prodloužení a obhájila loňský titul.

"Zlatá noc pro Kanaďana Bedarda vévodí neuvěřitelnému světovému šampionátu," uvedl web televizní stanice Sportsnet a poukázal na fakt, že přestože se očekávaná budoucí hvězda světového hokeje ve finále bodově neprosadila, každý po zápase mluvil o ní.

A to i přesto, že utkání rozhodl svým druhým gólem v prodloužení Dylan Guenther a mezi střelce se zapsal Shane Wright slavící v den finále 19. narozeniny. "Podal neuvěřitelný výkon," řekl Wright na adresu očekávané jedničky příštího draftu, která MS zakončila s bilancí devíti branek a 14 asistencí.

Sportsnet ale zároveň připomíná, že nechybělo moc a Češi zlatou kanadskou oslavu zkazili. "Češi, kteří druhý svátek vánoční ohromili Kanadu výhrou 5:2, se odmítli vzdát bez boje," poukázal novinář Paul D. Grant na dvě české branky v rozmezí 54 sekund. "Mohl to být největší dějový zvrat turnaje. Vypadalo to, jako by Kanada ztrácela dech. Guenther ale v prodloužení zajistil, že si Kanada nenechala zlato uniknout," uvedl zástupce Sportsnet.

Deník Toronto Star poukázal na to, že pod rozhodující branku se podepsala trojice hráčů, která se v této sezoně již představila v NHL. Guenther v dresu Arizony, Brandt Clarke v Los Angeles a kapitán Wright v Seattlu. "A byla z toho sladká odveta," připomněl kanadský deník první vzájemný souboj obou týmů v Halifaxu.